Часть жителей Латвии продолжает поддерживать Россию и ее агрессию против Украины, но даже самые активные сторонники Кремля не в состоянии организовать значимые мероприятия в поддержку России, говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ) о деятельности в прошлом году.

СГБ отмечает, что в 2024 году на общественные настроения в Латвии влияли различные внутриполитические, социально-экономические и геополитические события, и одним из важнейших факторов оставалась война России против Украины.

Большинство населения Латвии поддерживает Украину и решительно выступает против российской агрессии и любых проявлений прокремлевской политики в Латвии. Большинство населения также поддерживает политические решения, направленные на укрепление внутренней безопасности и позиций государственного языка.

Как отмечается в отчете, под влиянием российской пропаганды часть населения продолжает интерпретировать события в Латвии и за рубежом в соответствии с установками Кремля, например, усилия по расширению употребления госязыка в публичном пространстве интерпретируются как русофобия, хотя одной из их целей является интеграция русскоязычных жителей в латвийское общество. В свою меры по укреплению внутренней и внешней безопасности воспринимается этой частью общества как провоцирование России.

Как отмечает СГБ, это противостояние в обществе в прошлом году проявлялось как латентная этническая напряженность. Пророссийская часть общества негативно относится к государству, выражая свою позицию в основном в социальных сетях, хотя в ряде случаев отдельные люди демонстрировали свою поддержку агрессору, рисуя в городской среде буквы "Z" и другие символы российской агрессии. В поле зрения СГБ и Госполиции также попадали лица, которые демонстративно носили такие символы на одежде, приклеивали на свои автомобили или размещали на видном месте в салоне автомашины.

По данным СГБ, прокремлевские настроения части латвийского общества в 2024 году продолжали поддерживать различные организации и отдельные активисты. Также продолжали распространять отвечающие интересам России послания некоторые политические партии, ориентированные на русскоязычный электорат.

Однако в целом, по мнению СГБ, прокремлевские активисты в Латвии разобщены, дезориентированы и не способны организовать значимые мероприятия в поддержку России, которые позволили бы ей достичь целей "политики соотечественников". В число таких активистов входят Виктор Гущин, который продолжает поддерживать связи с Россией. Несколько прокремлевских активистов, таких как Александр Гапоненко, Владимир Линдерман, Татьяна Андриец, Александр Гильман и Алла Березовская в течение прошлого года координировали свою деятельность в связи с продолжающимися судебными процессами против них и текущими событиями во внутренней политике Латвии.

Прокремлевские активисты публично интерпретировали выдвинутые против них обвинения как целенаправленную травлю русскоязычных жителей со стороны государства и политические репрессии в отношении защитников "соотечественников", подчеркивает СГБ.