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Конфликт в Пурвциемсе. Драку агрессивных мужчин не могли остановить даже три экипажа полиции 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.02.2025
BB.LV
Конфликт в Пурвциемсе. Драку агрессивных мужчин не могли остановить даже три экипажа полиции

Житель Пурвциемса стал свидетелем бурной ссоры между двумя явно пьяными мужчинами во дворе многоквартирного дома в Пурвциемсе в ночь на субботу, 23 февраля. Драка двух началась прямо под окнами домовладельцев, двое мужчины упали на землю, но затем в спор вмешался третий мужчина и государственные службы, передает Degpunkta.

Житель дома Пурвциемса рассказал, что события произошли около полуночи. «Моя жена заметила, как во дворе дерутся двое людей. «Я крикнул им через окно, но тут подъехал третий и ударил одного из них в лицо и побитый убежал», — говорит очевидец.

Две машины участников драки все еще стояли во дворе, и очевидец вызвал муниципальную полицию. «Когда я им позвонил, они сказали, что мужчины были пьяны и вели себя слишком агрессивно, также была вызвана вторая бригада.

«В конце концов, прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи», — говорит очевидец, добавляя, что двор был заполнен служебными автомобилями.

Самая тревожная сцена для очевидца — это сцена, оставшаяся после эскалации конфликта. В какой-то момент избитый мужчина появился вновь, и конфликт начался снова — в присутствии полиции один из ссорящихся снова ударил другого. Пострадавшего доставили в машину скорой помощи, однако нападавшего не арестовали.

«Насколько мне известно, мужчины, которые выпивали и въехали во двор, не понесли наказания за вождение в нетрезвом виде», — говорит очевидец. Сегодня утром одну из машин во дворе, владелец которой участвовал в драке, уже не видно, а машину другого пьяного водителя переместили в другое место.

«Конечно, драка во дворе была серьёзная. Я увидел, что в окнах дома напротив тоже горел свет, и люди наблюдали за происходящим. Ну, Пурвциемс как Пурвциемс», — со смехом признается очевидец.

Журналисты связались с Государственной полицией и выяснили, что 22 февраля около 23:50 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Пурвциемсе произошел конфликт между двумя мужчинами.

На место происшествия также прибыла полиция. Государственная полиция не стала комментировать инцидент, указав, что лица, вовлеченные в конфликт, не обращались с заявлением в правоохранительные органы.

#криминал
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Комментарии (2)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    25-го февраля

    Если нету никаких последствий, не штрафов не административной и прочих проволочек , то 100% либо отмазались либо не простые смертные были. Вот так тут всё и решается. Как и с пьяной ездой, одни на штрафы и конфискацию прав попадают, а другим пальчиком погрозят и отпускают проспаться, чтобы на завтрак уже реально сбил кого-нибудь! Страна недоразумения!😡

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  • Ч
    Чангл
    24-го февраля

    Я всё вид, но обосраться успел. Если никто не арестован, значит что так и нужно. Люди дерутся за женщин. И это нормально.

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