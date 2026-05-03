Telegram-канал Volya опубликовал серию материалов, в которых утверждает, что Россия якобы перешла к новому этапу подготовки возможного вторжения в страны Балтии. Авторы канала ссылаются на источники в российских военных структурах и подчеркивают, что их публикация не является призывом к панике, а должна рассматриваться как один из возможных сценариев.

В самом канале отдельно оговаривают: на данный момент, по их данным, нет детально расписанной военной операции с точным перечнем соединений, частей, боевых задач и направлений движения. Речь идет об общем замысле и подготовительных действиях, которые могут быть связаны с будущим военным сценарием.

При этом тема возможной угрозы со стороны России для стран Балтии обсуждается не только в неофициальных источниках. В январе 2026 года латвийское Бюро по защите Сатверсме заявляло, что Россия продолжит представлять значительную военную угрозу для европейских стран и НАТО, а восприятие Латвии в России, по оценке службы, становится все более похожим на то, каким было восприятие Украины до полномасштабной войны. При этом в той же оценке подчеркивалось, что прямой военной угрозы Латвии на тот момент не было.

По версии Volya, с середины марта авторы начали получать подтверждения от источников в Минобороны РФ и других структурах о том, что подготовка к возможному вторжению якобы перешла на следующий этап. Она, как утверждается, касается не только армии, но и инфраструктуры: дорог, мостов, путепроводов и железнодорожных узлов в приграничных с Латвией, Эстонией и Беларусью российских регионах.

Среди военных элементов подготовки канал называет доформирование и начало формирования новых общевойсковых армий, а также второго состава 11-го и 14-го армейских корпусов. Кроме того, говорится о накоплении бронетехники, танков, артиллерии, ракетного вооружения и пусковых установок.

Отдельный блок публикации посвящен логистике. По данным авторов канала, к апрелю якобы на 90% были завершены работы по расширению возможностей дорожной сети в Псковской, Новгородской и Смоленской областях. Также, как утверждается, была завершена модернизация железнодорожных узлов в Смоленске, Великих Луках и Пскове.

Авторы Volya считают это важным признаком подготовки, поскольку российская военная логистика традиционно опирается на железные дороги. Смоленск в публикации назван одним из ключевых железнодорожных узлов в этой части России. По версии канала, модернизация станций и строительство автомобильных дорог в направлении Псковской области и Беларуси могут быть необходимы для массовой переброски войск и техники.

Особое внимание в публикации уделяется Псковской области. Авторы утверждают, что с конца 2024 года там начали строить и приводить в порядок участки рокадных дорог, соединяющих основные магистрали в приграничье с Латвией. Также, по данным канала, в 2025 году на крупных железнодорожных узлах в Смоленске, Великих Луках и Пскове были заменены стрелки, что якобы позволяет перебрасывать личный состав и технику в больших объемах, чем раньше.

Кроме того, Volya пишет о ремонте и строительстве дорог из Псковской и Смоленской областей в Беларусь. По утверждению авторов, российская сторона может рассматривать территорию Беларуси как логистическую базу, место стоянки бронетехники, артиллерии, систем ПВО и ракетных комплексов. В публикации говорится, что дороги могут понадобиться для быстрой переброски техники к границе и в зону боевых действий.

Отдельно канал указывает на возможное использование Беларуси для маневров ракетных комплексов. По версии Volya, российские «Искандеры» могут выезжать из Беларуси в Псковскую область, наносить удары, а затем возвращаться обратно на белорусскую территорию, которая формально может не объявляться участником конфликта.

В публикации также говорится о подготовке площадок для систем ПВО и ракетных комплексов. Авторы утверждают, что к таким районам были проведены новые дороги и подготовлены запасные пути отхода. По их оценке, из отдельных районов Псковской области российские ракеты могут накрывать всю территорию Латвии, значительную часть Эстонии и Литвы.

Канал также пишет, что в 2025-2026 годах в Псковской области были модернизированы и укреплены более двух десятков мостов и путепроводов. Большая часть этих объектов, как утверждается, расположена на дорогах, ведущих в сторону Латвии или вдоль границы.

В отдельной части публикации Volya описывает возможный общий сценарий вторжения. По данным источников канала, потенциальными датами называются 15-25 августа 2026 года, а вся операция якобы может быть рассчитана на 12-14 дней. При этом авторы снова подчеркивают, что речь идет не о полном оперативном плане, а о предварительном замысле.

Согласно этой версии, первый этап возможной операции может быть представлен Россией как «специальная операция по защите россиян», якобы подвергающихся преследованиям в Латвии. Второй этап, по версии канала, может быть подан как реакция Москвы на «агрессию» со стороны Эстонии и Литвы. Также в публикации упоминается возможная высадка морских десантов силами Балтийского флота с территории Калининградской области.

По утверждению Volya, российское руководство может рассчитывать не столько на начало полноценной войны с НАТО, сколько на создание масштабного кризиса внутри Альянса. Авторы считают, что в Кремле могут исходить из предположения, будто крупные европейские страны не рискнут вступать в прямую войну с ядерной державой ради стран Балтии, особенно при неопределенности позиции США.

При этом авторы публикации утверждают, что Россия якобы не планирует действовать в районе границы с Польшей, чтобы не втягивать эту страну в конфликт напрямую. Польша в таком сценарии рассматривается как игрок, прямого столкновения с которым Москва хотела бы избежать.

Volya также пишет, что российское командование может учитывать риск самостоятельных решений со стороны Финляндии и Швеции в поддержку стран Балтии. Поэтому, по версии канала, российские силы якобы не планируют основной удар в районе Нарвы и вдоль эстонского побережья Балтийского моря. Вместо этого возможный замысел, как утверждается, предполагает обход эстонских сил с юго-запада через Тарту с последующим выходом к Таллину и блокированием военных баз, полигонов НАТО и путей снабжения.

На фоне таких публикаций важно учитывать официальный контекст. Страны Балтии уже не раз заявляли о необходимости усиления противовоздушной обороны региона. В марте 2026 года министры обороны стран Балтии в совместном заявлении призвали ускорить укрепление возможностей НАТО по обнаружению и перехвату воздушных угроз, включая беспилотники.

Латвия также уже сталкивалась с ситуациями, когда Национальные вооруженные силы (НВС) предупреждали о возможной угрозе в воздушном пространстве на востоке страны. 3 мая НВС сообщили о такой угрозе в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях, а затем объявили, что она завершилась. В НВС отмечали, что подобные случаи, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит в воздушное пространство Латвии или приближается к нему, возможны, пока продолжается российская агрессия против Украины.