Осужденный за нападение на парня с украинским флагом Лазарев избежал тюрьмы; вероятно, он уже в России

Еще одно позорное пятно на латвийской системе правосудия — Валерий Лазарев, осужденный за нападение на молодого человека с украинским флагом, избежал тюрьмы, не явившись отбывать наказание. Пока полиция его ищет, циркулирует неофициальная версия, что Лазарев уже находится в России. Высока вероятность, что этот человек появится в политических шоу «Кремлевских соловьев», — считает адвокат, защищавший в суде жертву нападения Лазарева, передает TV3.

Полиция объявила в розыск Валерия Лазарева, который должен был отбывать наказание в колонии за нападение на молодого человека с украинским флагом. Есть версия, что он мог бежать в Россию.

В мае 2022 года от памятника Свободы до парка Победы прошел марш «За освобождение от советского наследия», в котором также принял участие молодой человек с украинским флагом на плечах. Проезжавший мимо Валерий Лазарев напал на парня, ударил его и скрылся. Нападавший прятался на чердаке дома за дымоходом, где его и обнаружила полиция. В июне 2023 года Рижский городской суд приговорил Лазарева к двум годам лишения свободы условно, а в апреле 2024 года Курземский окружной суд приговорил его к реальному тюремному заключению.

В августе прошлого года Лазарев просил суд отложить исполнение приговора. Полиция получила постановление суда об исполнении наказания в виде лишения свободы, однако приговор так и не был исполнен, поскольку местонахождение Лазарева было неизвестно, о чем полиция письменно уведомила суд. 25 февраля суд постановил объявить Лазарева в розыск.

«В настоящее время ведутся работы, поиски лица осуществляет Рижское региональное управление Государственной полиции, однако, учитывая, что методы поиска не подлежат разглашению, дальнейших комментариев мы давать не будем», - указали в полиции.

Адвокат молодого человека, подвергшегося нападению Лазарева, допускает возможность того, что, как и другие пророссийские активисты, этот осужденный мог покинуть Латвию, чтобы избежать отбывания срока в тюрьме.

«Честно говоря, я не разочарован и не возмущен, потому что человек сам решил депортироваться, и это выгодно всем нам. Ну, понятно, что с большой долей вероятности этот человек, вероятно, появится в политических шоу «Кремлевских соловьев», но это уже другая история (..)», - выразил мнение адвокат пострадавшего от рук Лазарева парня Эгон Русанов.

Дело Лазарева с самого начала вызвало огромный резонанс, в том числе и в работе правоохранительных органов. Поначалу его правонарушение не показалось государственным учреждениям заслуживающим сурового наказания, однако после освещения дела в СМИ отношение изменилось.

«Я хотел бы напомнить, что этот человек был освобожден после девяти дней содержания под стражей этим же государством. Вскоре после этого был издан указ, требующий общественных работ. Очевидно, что должностные лица, проводящие процесс, должны были оценить риски побега и суровость наказания и выбрать соответствующую меру пресечения», - считает юрист.

В момент совершения преступления Лазарева сопровождала его жена, бывшая сотрудница полиции Анастасия Цвирко, которую суд оштрафовал на 9300 евро за бездействие. Цвирко обжаловал приговор, судебное заседание назначено на конец марта.