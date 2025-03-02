Исполнитель хита «Пусть» Александр Буйнов стал участником ДТП в Подмосковье. Пока артист молчит, в СМИ уже просочились первые подробности происшествия.

Буйнов находился за рулем внедорожника «Лексус» LX 570 и сбил пенсионерку. 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре, увезли в больницу с разрывом связок.

Сам Буйнов молчит. Представитель исполнителя Елена Козырь в беседе с журналистами ситуацию так и не прояснила: «У меня вообще нет никаких слов на эту тему, я об этом не читала». Зато всплыла другая интересная в свете произошедшего ДТП информация. Оказывается, за 2024 год у Буйнова накопилось 32 нарушения ПДД.

«Александр Буйнов накатал 172 штрафа с июля 2017-го, из них 112 — за превышение скорости. Нарушения обошлись артисту в 158к рублей. По информации Mash, все штрафы оплачены. Последний — получил 22 января. Чаще всего Буйнов грешил на дорогах Москвы и области» — в целом пишут про историю штрафов артиста.

По одним данным, Александр после аварии пытался спрятаться от пострадавшей в машине. Уточняется, что артист боялся, как бы его не узнали. Но все это со слов сбитой пенсионерки. Сам Буйнов так пока и не вышел на связь. Со слов женщины, артист хотел уехать с места ДТП. Пострадавшая переходила дорогу на «зебре», перед этим убедилась, что машин нет. Неожиданно из ниоткуда вылетел «Лексус». Женщину спасла реакция — она быстро отскочила в сторону. Водитель все видел и даже не подошел посмотреть, в порядке ли пешеход. Предварительно, у нее сотрясение», — сообщает источник.

Сбитой Буйновым женщиной оказалась воспитательница детского сада Алла Николаевна. Сейчас она находится в больнице с разрывом связок. В беседе с журналистами пострадавшая заявила, что она плохо себя чувствует и ей сложно говорить.

Это не первое ДТП с участием Буйнова, но, пожалуй, именно оно обещает стать самым резонансным. Ранее в 2022 году в находящегося в любимой «Волге» Александра въехал водитель фургончика. Тогда, к слову, артист выходил на связь и весьма добродушно комментировал случившееся:

«Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Плюс-минус лет 50, в фургончике каком-то. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Я ехал на «Волге», которую просто обожаю, лелею. Вижу, что человек сдает задом, я ему сигналю. Сигнал у «Волги» классный. Он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза. Как он потом мне рассказал, от счастья, что увидел машину, о которой мечтал всю жизнь».

Между тем, как выяснил ВЧК-ОГПУ, актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Оно зарегистрировано в Алексеевском районном суде Белгородской области 25 февраля, заседание по ходатайству запланировано на 24 марта.

Ефремов в 2020 году был приговорен к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в районе Смоленской площади. Мосгорсуд впоследствии снизил срок до семи с половиной лет.