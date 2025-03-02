Несколько человек провалились под лед

Вчера в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило несколько звонков о провалившихся в лед людях, сообщили агентству ЛЕТА в ГПСС.

Утром в субботу, 1 марта, спасатели получили вызов в Стренчи Валмиерского края, где человек провалился под лед на реке. До приезда ГПСС мужчину уже вытащили на берег. Спасенный был передан сотрудникам службы неотложной медицинской помощи.

Днем в субботу, 1 марта, спасатели получили вызов на улицу Кенгарага в Риге, где на льду Даугавы находились двое молодых людей. Молодые люди самостоятельно добрались до берега.

Еще один вызов поступил после 17.00 на бульвар Зигфрида Анны Мейеровица в Риге, где три человека провалились под лед на городском канале. Своими силами они добрались до берега.

ГПСС напоминает, что с наступлением теплой погоды лед становится все более неустойчивым, поэтому в настоящее время находиться на льду опасно.