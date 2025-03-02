Если арендатор живет долго, но не платит - выселить его не получится, считают законы Пятой Республики.

Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, элитную французскую недвижимость Арама Габрелянова - квартиру в Париже площадью 150 квадратных метров в районе Нейи-сюр-Сен заняли украинские беженцы. Пока не понятно, какие действия собирается предпринимать медиамагнат по возврату своего жилища с видом на Булонский лес.

Располагается квартира по адресу — 74 Boulevard Maurice Barrès. Нумерация помещений в доме отсутствует, но известно, что Габрелянову принадлежит квартира, расположенная на 4 этаже. В квартире имеется просторная гостиная, две спальни и рабочий кабинет.

К ней прилагается парковочное место в подземном паркинге, что абсолютно не лишнее, учитывая местоположение дома. Габрелянов владеет квартирой фактически с 2009 года. Сначала она была оформлена на кипрский оффшор ZORANSON , однако после его ликвидации в 2017 году Габреляновым (Араму и его сыну Ашоту) пришлось переоформить элитную недвижимость на себя. За это они «отстегнули» во французскую казну около 200 000 евро налоговых отчислений. Сама квартира оценивалась тогда в 2,6 миллиона евро.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в данный момент доступ для Габреляновых во французское «имение» закрыт – сейчас там ом проживает семья из четырех человек из Украины. Они заселились в квартиру по договору аренды. Однако спустя три месяца после начала арендных отношений они перестали переводить плату хозяину недвижимости. По закону они пробыли в этой квартире достаточное количество времени, чтобы владелец квадратных метров не смог их выселить. Помочь может только длительное судебное разбирательство.

Арам Ашотович Габрелянов (10 августа 1961; Дербент, Дагестанская АССР, СССР) — российский журналист и издатель, создатель проекта Life и газеты «Жизнь», президент холдинга «Балтийская медиагруппа». В прошлом — председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор издательского дома «News Media». Из-за распространения дезинформации и пропаганды в ходе российского вторжения на Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза и Канады.