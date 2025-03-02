Baltijas balss logotype

Украинские беженцы захватили парижскую квартиру медиаолигарха Габрелянова за 2 600 000 евро 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Господин Габрелянов стал товарищем по нечастью телеведущего Соловьева.

Господин Габрелянов стал товарищем по нечастью телеведущего Соловьева.

Если арендатор живет долго, но не платит - выселить его не получится, считают законы Пятой Республики.

Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, элитную французскую недвижимость   Арама Габрелянова - квартиру в Париже площадью 150 квадратных метров в районе Нейи-сюр-Сен заняли украинские беженцы. Пока не понятно, какие действия собирается предпринимать медиамагнат по возврату своего жилища с видом на Булонский лес.

Располагается квартира по адресу — 74 Boulevard Maurice Barrès. Нумерация помещений в доме отсутствует, но известно, что Габрелянову принадлежит квартира, расположенная на 4 этаже. В квартире имеется просторная гостиная, две спальни и рабочий кабинет. 

74_boulevard_Maurice-Barrès_Neuilly.jpg

К ней прилагается парковочное место в подземном паркинге, что абсолютно не лишнее, учитывая местоположение дома. Габрелянов владеет квартирой фактически с 2009 года. Сначала она была оформлена на кипрский оффшор ZORANSON , однако после его ликвидации в 2017 году Габреляновым (Араму и его сыну Ашоту) пришлось переоформить элитную недвижимость на себя. За это они «отстегнули» во французскую казну около 200 000 евро налоговых отчислений. Сама квартира оценивалась тогда в 2,6 миллиона евро.  

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в данный момент доступ для Габреляновых во французское «имение» закрыт – сейчас там ом проживает семья из четырех человек из Украины. Они заселились в квартиру по договору аренды. Однако спустя три месяца после начала арендных отношений они перестали переводить плату хозяину недвижимости. По закону они пробыли в этой квартире достаточное количество времени, чтобы владелец квадратных метров не смог их выселить. Помочь может только длительное судебное разбирательство.

Арам Ашотович Габрелянов (10 августа 1961; Дербент, Дагестанская АССР, СССР) — российский журналист и издатель, создатель проекта Life и газеты «Жизнь», президент холдинга «Балтийская медиагруппа». В прошлом — председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор издательского дома «News Media». Из-за распространения дезинформации и пропаганды в ходе российского вторжения на Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза и Канады.

5
5

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео