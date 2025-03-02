В результате пожара в Лудзенском крае погиб человек

В воскресенье на пожаре в Лудзенском крае погиб человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 2.12 пожарные получили вызов в Лудзенский край, где открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом площадью 80 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. В 7.09 работа на месте происшествия была завершена.

Всего в минувшие сутки в ГПСС поступило 48 вызовов - 12 на пожаротушение, 25 на спасательные работы и 11 вызовов были ложными.