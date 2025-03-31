Суд в Кишиневе постановил арестовать на 20 суток главу Гагаузии Евгению Гуцул. «Частично удовлетворить ходатайство о применении к Евгении Гуцул меры пресечения в виде ареста сроком на 20 суток», — гласит постановление судьи Сергея Чобану.

Прокуратура требовала заключить пророссийского политика под стражу на 30 дней, однако суд сократил этот срок. Адвокат Гуцул Серджиу Морару заявил, что его подзащитная не совершала правонарушений, а у прокуратуры отсутствовали законные основания требовать ее ареста. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее молдавские издания TV8 и Newsmaker сообщали о назначении предварительного ареста на 30 дней, но позднее скорректировали свои публикации.

Гуцул (1986 г.р.) была задержана в аэропорту Кишинева при попытке покинуть страну. Власти Молдовы предъявили ей обвинения по двум уголовным делам. По первому из них следствие утверждает, что в период с 2019 по 2022 год Гуцул занималась незаконным финансированием пророссийской партии «Шор», перевозив крупные суммы денег из России в Молдову. Кроме того, она подозревается в организации протестов в Кишиневе в 2022 году. По данным правоохранительных органов, Гуцул курировала выплаты демонстрантам, участвовавшим в акциях перед государственными учреждениями.

После задержания Гуцул обратилась к Владимиру Путину, призвав его задействовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для давления на молдавские власти с целью «немедленного прекращения политических репрессий». Она также попросила поддержки у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и жителей Гагаузии. По ее словам, молдавские власти якобы предлагали ей прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана (главы региона) и выезд из страны.

В Кремле осудили задержание Гуцул, заявив, что подобные действия «нарушают демократические принципы». «Мы, конечно же, осуждаем такие меры и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов, обеспечив свободу действий всем политическим силам в стране», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгения Гуцул (девичья фамилия Буюклы) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Молдавской ССР; на момент своего избрания башканом (главой) АТО Гагаузия также проживает в селе Етулия Вулканештского района. По профессии юрист.

В марте 2023 года выдвинула свою кандидатуру на выборах башкана Гагаузии от партии «Шор» (позже эта партия была признана неконституционной решением Конституционного суда Республики Молдова. Избирательную кампанию начала за две недели до выборов; на протяжении всей избирательной кампании шла поддержка от ряда российских политиков, а также деятелей культуры России. Например, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов сняли видеоклип, в котором пели гимн Гагаузии на русском языке, призвав проголосовать за Евгению Гуцул во втором туре выборов. В первом туре сумела получить 26,47 %, что на 0,07 % больше, чем у её основного оппонента Григория Узуна (поддерживаемого партией ПСРМ); явка составила 57,8 %. Во втором туре, который состоялся 14 мая получила 52,34 %, таким образом одержав победу; явка составила 54,56 %.