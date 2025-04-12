Латвийская полиция купила оборудование для поиска трупов под землей

В марте тендерная комиссия МВД приняла решение предоставить право заключения договора компании "Radaru sistēmas".

Согласно тендерной документации, среди всех существующих на сегодняшний день непрямых методов исследования грунтовых слоёв, георадар считается наиболее подходящим оборудованием для выполнения таких задач.

В мире существует множество компаний, производящих подобные устройства. Хотя они отличаются друг от друга, различия не оказывают значительного влияния на результаты исследований, то есть нельзя выделить какое-то конкретное устройство определённого производителя как существенно более эффективное по сравнению с другими.

Учитывая специфику работы и консультации со специалистами, было сделано заключение, что для оптимального выполнения задач необходим георадар с управляющим блоком, к которому можно подключать различные антенны.

Георадар посылает высокочастотные электромагнитные импульсы в направлении земли, и при столкновении с различными слоями материалов или объектами эти импульсы отражаются обратно к приёмнику. Георадары широко применяются в разных отраслях, таких как археология, инженерная геология и криминалистика.