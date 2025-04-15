Baltijas balss logotype

Государство должно включиться в борьбу с мошенниками 1 798

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.04.2025
LETA
Государство должно включиться в борьбу с мошенниками

Риски, которым подвергаются жители Латвии со стороны мошенников, пытающихся выманить финансовые данные, существуют уже много лет. Однако в последнее время интенсивность и разнообразие мошенничества достигли таких огромных масштабов, что необходимы систематические предупреждения со стороны государственных органов, пишет Diena.

Например, в последнее время широкое распространение получили попытки манипулирования данными через доставку посылок. Доставка посылок через пакоматы становится все более популярной, и вполне понятно, что люди, ожидающие посылку в определенный момент, могут не воспринять как обман текстовое сообщение с просьбой уточнить свои данные.

За первые два месяца текущего года было совершено 878 случаев мошенничества, в результате которых клиенты банков, сами одобрившие платежи, были обмануты на 1 504 616 евро. Об этом в апреле сообщила Ассоциация финансовой отрасли. Было похищено более 1,5 миллионов евро, и в сравнении со средним уровнем доходов жителей Латвии, который, по разным данным, немного превышает 1500 евро в месяц, это огромная сумма.

Общая сумма мошенничества, вероятно, еще выше, поскольку данные ассоциации относятся только к клиентам четырех крупнейших банков, работающих в Латвии. Кроме того, не исключено, что есть жертвы мошенничества, которые скрывают свои убытки.

В 2024 году клиенты четырех крупнейших банков были обмануты на 15,5 млн евро, что на 22,4% больше, чем в 2023 году. Информация о мошенничестве показывает, что нам по-прежнему нужно быть очень осторожными с телефонными мошенниками. Учитывая это, всем, чья профессиональная деятельность не предполагает общения с незнакомыми людьми, разумнее всего просто не отвечать на звонки с неизвестных номеров и ни при каких обстоятельствах не верить тому, что говорит неизвестный звонящий, какой бы эмоциональной и драматичной ни была его история.

Это особенно важно учитывать пожилым людям, которые в силу многолетней привычки зачастую больше доверяют сообщениям, полученным по телефону. В то же время о рисках важно напомнить и молодому поколению, которое чувствует себя в интернете очень свободно и может забыть о необходимой осторожности.

Читайте нас также:
#мошенничество
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    15-го апреля

    Позвонила мошенница, попыталась выманить деньги, определился номер. Позвонит 112, попросил соединить с полицией, и эта, не знаю кто, ответила, что соединять с полицией она не будет, так как ни кто не пострадал, и номер мошенницы ей тоже не нужен. Это, кто сейчас сидит и принимает решения на 112, в то время, когда менты закрылись и спрятались от людей сидят по своим отделениям. Наверное, чтобы глупостями не беспокоили, они ведь пьяных на дорогах ловят и в кустах сидят.

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
Рижанин взбунтовался против муниципалов: выбито стекло в полицейском автомобиле
Фото муниципальной полиции. Эксклюзив!
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей 384
На месте крушения борта Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, 27 декабря 2024 года. Иконка видео
Международный суд разберет уничтожение гражданского лайнера Азербайджана ПВО РФ 2 403
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси 533
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата 1 863

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 20
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 25
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 42
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 60
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 81
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 20
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео