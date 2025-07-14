Baltijas balss logotype

Тишина в эфире: в Даугавпилсе отключилось Латвийское радио 1 3 1654

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Тишина в эфире: в Даугавпилсе отключилось Латвийское радио 1
ФОТО: Thought Co

Из-за технических проблем в Даугавпилсе в понедельник не транслируется Latvijas Radio 1.

Из-за технических проблем в Даугавпилсе в утренние часы понедельника невозможно услышать Latvijas Radio 1, об этом свидетельствует сообщение государственного АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (ЛГЦРТ) на портале «X».

В ЛГЦРТ утверждают, что усердно работают над устранением неполадок.

ЛГЦРТ является основным оператором наземной трансляции радиовещательных и телевизионных программ в стране.

Центр также управляет государственной долей мобильного оператора «Latvijas Mobilais Telefons».

Читайте нас также:
#радио
11
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го июля

    Блииииин, как вы теперь пропаганду будите распостранять народу!!!!!! И дальше врать, как счастливо и уже скоро все заживут.... Ещё что -нибудь отключим , хотя уже нечего от России и сразу заживём.... Электричество мы уже на своей шкуре прочувствовали.... Спасибо не надо....

    12
    3
  • З
    Злой
    14-го июля

    Вряд ли в Даугавпилсе кто-то заметил отключение, я даже и не знаю что на этом радио вещают и что такое вообще есть, глубоко пофиг.

    37
    3
  • Ч
    Чангл
    14-го июля

    Думаю что никто и не заметил 🤣🤣🤣

    42
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 491
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 953
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1028
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 13
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 30
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 38
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 45
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео