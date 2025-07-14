Тишина в эфире: в Даугавпилсе отключилось Латвийское радио 1

Из-за технических проблем в Даугавпилсе в понедельник не транслируется Latvijas Radio 1.
Из-за технических проблем в Даугавпилсе в утренние часы понедельника невозможно услышать Latvijas Radio 1, об этом свидетельствует сообщение государственного АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (ЛГЦРТ) на портале «X».
В ЛГЦРТ утверждают, что усердно работают над устранением неполадок.
ЛГЦРТ является основным оператором наземной трансляции радиовещательных и телевизионных программ в стране.
Центр также управляет государственной долей мобильного оператора «Latvijas Mobilais Telefons».
Tehnisku problēmu dēļ Daugavpilī šobrīd nav dzirdama Latvijas Radio 1.programma. Strādājam pie problēmas novēršanas. Atvainojamies par neērtībām.— LVRTC/TV torņa ziņas (@LVRTC_TVtornis) July 14, 2025
