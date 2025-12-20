В последние дни как в Латвии, так и в Гане широкий резонанс в СМИ вызвала история ганского студента по обмену Наны Аджея Ахии. Он погиб 2 июня в Риге на улице Базницас, выпав из окна пятого этажа. Родные Наны начали масштабную кампанию в социальной сети TikTok, указывая, что до сих пор не установлена истина об обстоятельствах смерти молодого мужчины и не найден виновный, который его убил. Портал tv3.lv обратился в Рижский технический университет, чтобы выяснить, каким был учебный процесс Наны и сталкивался ли он с какими-либо трудностями.

Обстоятельства смерти Наны в Латвии по-прежнему расследуются, подтвердили порталу tv3.lv в Государственной полиции. 2 июня 2025 года было начато уголовное производство по факту гибели гражданина Ганы Наны Аджея Ахии (Nana Agyei Ahyia), который погиб, выпав из окна пятого этажа. Происшествие зарегистрировано 2 июня в 2.50 в Риге на улице Базницас. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств смерти, уголовный процесс не завершён. При этом в ходе расследования ни одно лицо не было задержано. Полиция указывает, что не получено подтверждённых сведений, указывающих на причастность других лиц к смерти Наны.

В полиции сообщили, что Нана арендовал квартиру в Риге на улице Базницас на пятом этаже здания. В квартире всего четыре комнаты, три из них были сданы, одна — свободна. В рамках уголовного процесса были допрошены и другие жильцы, которые указали, что в последний раз видели Нану 1 июня около 23.30 на кухне, после чего каждый ушёл в свою комнату.

Семья убеждена — молодого человека убили

С декабря активную кампанию в социальной сети TikTok ведёт сестра Наны Абена Надия. Она опубликовала десятки видео, утверждая, что брат однозначно не совершал самоубийство — его отравили, а затем убили. Сестра погибшего ганского студента также в видеороликах подробно рассказывает, с каким расизмом брат сталкивался в Риге и как смерть Наны отражает то, насколько небезопасна Латвия для студентов из Африки.

«Вся Африка скорбит, семья скорбит, мы хотим справедливого расследования для Наны, — эмоционально говорит Абена в видео. - Вы не можете отравить Нану Аджея, сдавить ему шею, а потом ожидать, что мы будем жить дальше, будто ничего не произошло».

Сестра также утверждает, что Нану отравили, у него кружилась голова, он упал от головокружения, но никто ему не помог.

«Как так получилось, что вы выбрали версию самоубийства для этого молодого человека? Почему вы так с ним поступаете? Почему?» — снова и снова риторически спрашивает сестра, убеждённая, что брата и отравили, и затем жестоко убили.

Латвия получила ноту от Ганы

Этот случай вызвал широкий резонанс и в Гане, свидетельствуют сообщения СМИ. Государственная газета The Ghanaian Times в четверг, 18 декабря, опубликовала заявление министра иностранных дел Ганы. Министр Самуэль Окуджето Аблавка сообщил, что министерство начало расследование убийства ганского студента Наны Аджея в Латвии. Министр сослался на тревожное видео, распространившееся в интернете, в котором сообщалось о смерти гражданина Ганы.

По его словам, дипломатические каналы Ганы уже предприняли шаги для выяснения обстоятельств инцидента и для привлечения компетентных органов Латвии, одновременно подтвердив, что расследование продолжается и информация будет предоставляться по мере её поступления. Аблавка также подчеркнул, что ни одному гражданину Ганы нигде в мире не может быть причинён вред без привлечения виновных к ответственности. Министр пообещал добиться справедливости в этом деле.

«Стоит напомнить, что никто не может причинить вред гражданину Ганы в любой точке мира и остаться безнаказанным», — написал министр Аблавка в социальной сети X.

My attention has been drawn to a heart-wrenching video reporting the killing of a Ghanaian student by name Nana Adjei in Latvia.



The Ministry of Foreign Affairs has commenced immediate investigations through relevant diplomatic channels.



December 18, 2025

Портал tv3.lv обратился в Министерство иностранных дел Латвии, чтобы выяснить, была ли у Латвии официальная коммуникация с Ганой по вопросу смерти студента. Представитель МИД Диана Эглите ответила, что ещё летом министерство направило Гане ответ на ноту Министерства иностранных дел Ганы, предварительно связавшись с Государственной полицией, поэтому детали содержания ответа следует уточнять у правоохранительных органов. В Государственной полиции tv3.lv подтвердили, что летом Гане была предоставлена актуальная информация о случившемся, однако содержание ноты не подлежит публичному разглашению.

Студент из Ганы не обращался за помощью в РТУ

В Рижском техническом университете, где Нана учился на первом курсе по специальности «электроинженерия», порталу tv3.lv сообщили, что молодой человек из Ганы учился в РТУ очень короткое время — примерно полгода. В момент трагического происшествия он не находился на территории студенческого городка РТУ или иной территории, находящейся в ведении университета, поэтому в распоряжении вуза, а также с учётом норм защиты персональных данных, нет информации о произошедшем.

В университете подтвердили, что РТУ выразил соболезнования семье погибшего студента и оказал поддержку родителям — в оформлении виз для приезда в Латвию, а также во взаимодействии с органами безопасности.

Каждый новый студент, начиная обучение в РТУ, информируется о системе поддержки в университете и возможностях экстренных служб в Латвии, пояснила порталу tv3.lv руководитель отдела внешних коммуникаций РТУ Дита Арая. Студенты могут сообщать о своих проблемах в Департамент международного сотрудничества РТУ, а также академическому куратору и в Студенческий парламент. Кроме того, при необходимости иностранный студент может получить консультацию психолога.

«В период обучения РТУ не получал от Наны Аджея Ахии никаких жалоб или просьб о помощи», — указала Арая.

