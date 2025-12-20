За минувшие сутки на дорогах Латвии были задержаны 20 водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствует обобщенная Государственной полицией оперативная информация.

В десяти случаях за вождение в нетрезвом состоянии начаты уголовные процессы, то есть водители находились в состоянии сильного опьянения или без прав на управление транспортным средством, либо спровоцировали дорожно-транспортное происшествие. В организме остальных десяти задержанных водителей концентрация алкоголя не превышала 1,5 промилле, поэтому они привлечены к административной ответственности.

По трем из начатых уголовных процессов принято решение о конфискации автомобиля, а в семи случаях будет взыскана денежная сумма, которая может достичь стоимости использованного в момент нарушения транспортного средства, свидетельствует обобщенная полицией статистика за минувшие сутки.