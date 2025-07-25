Развод находившегося в розыске МВД и участвовавшего в проектах с гособоронзаказом бизнесмена Дмитрия Цветкова с дочерью бывшего депутата Госдумы и в прошлом советника министра обороны Рината Хайрова — Эльсиной Хайровой — раскрыл невероятный масштаб их роскошной жизни. С начала 2010-х годов они проживали в Великобритании как миллиардеры: элитная недвижимость в Лондоне, Суррее, Дубае и на Кипре, автопарк премиум-класса, частные самолёты и коллекции произведений искусства музейного уровня. При этом данных о происхождении их капиталов нигде нет.

По решению британского суда Цветков выплатил Хайровой $8 900 000 , обязался ежегодно переводить $127 000 на содержание детей, а также разделил с ней активы на $61 000 000, сообщает Daily Mail. По словам бизнесмена, ему достался особняк Dawn Hill в графстве Суррей с бассейном, винным погребом, домашним кинотеатром, спа-зоной и подземным гаражом на десять автомобилей. Особняк был куплен в 2017 году за $31,7 миллионов, а теперь выставлен на продажу за $76 миллионов. Также ему досталась коллекция полотен Пикассо, Ренуара и Шагала (оценка — около $31,7 миллионов), которую он был вынужден продать «оптом» за $15,9 миллионов. Кроме того, он со скидкой продал два Ferrari, два Bentley, Rolls-Royce и Porsche. Эльсина Хайрова получила большую часть ликвидных средств семьи, включая ювелирные изделия и коллекцию дизайнерских сумок.

The Daily Mail сообщает, что Цветкову развод, который длился три года, обошёлся в $190 миллионов. После расставания с дочкой чиновника он отказался от частной авиации, прекратил покупать дорогую недвижимость, одежду, украшения и произведения искусства. По его оценкам, его состояние уменьшилось с $381 до менее чем $63 миллионов. По данным таблоидов, после раздела имущества Эльсина Хайрова продолжала вести жизнь светской львицы и в 2023 году даже три месяца встречалась с голливудским актёром Томом Крузом.

Внимание к фигуре Цветкова в России вызвано не только громким разводом. Его имя фигурирует в деле о хищениях средств, выделенных Минобороны РФ на разработку тяжёлого беспилотника «Альтаир», писала «Комсомольская правда». Цветков, по данным Mash, в 2021 году оказался в розыске из-за коррупционных схем. В 2011 году казанское ОКБ им. Симонова заключило контракт с Минобороны на 1 миллиард рублей. По версии следствия, гендиректор предприятия Александр Гомзин вывел часть средств через цепочку фиктивных подрядчиков. Ключевым звеном схемы стала британская компания Hegir Advisory, контролируемая Цветковым и Хайровой, официально числившейся директором, писали «Новые Известия».

Компания должна была привлечь к проекту немецких специалистов, однако на деле Гомзин якобы просто передал Цветкову архивные наработки российских конструкторов из КНИТУ-КАИ. Цветков, по данным следствия, перевёл документы на английский язык и представил их как отчёты западных подрядчиков. Через Hegir Advisory и её правопреемника EK Group (с теми же бенефициарами) прошло более 490 000 000 рублей. Средства транзитом прошли из России через Германию в Великобританию и частично вернулись на счета семьи Цветкова. События происходили в период, пока зять Цветкова Ринат Хайров был связан с Минобороны — работал советником министра обороны с 2007 по 2010 годы, а с 2011 по 2021 год был депутатом Госдумы и членом комитета по обороне.

Проект беспилотника «Альтаир» был провален: вместо двух прототипов, которые должны были быть представлены к 2018 году, был создан только один аппарат, не соответствующий заданию. Минобороны расторгло контракт, а казанское ОКБ оказалось в долгах на 1,3 миллиардов рублей. В 2023 году Верховный суд Татарстана приговорил Гомзина к восьми годам лишения свободы, потребовал вернуть полмиллиарда рублей, но освободил его от наказания по истечении срока давности. Следователи отмечали, что установить окончательный размер ущерба невозможно — часть средств была переведена на счета офшорных структур в Великобритании и на Кипре, контролируемых семьей Цветкова.