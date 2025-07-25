Baltijas balss logotype

Дочь экс-советника министра обороны РФ отсудила британской недвижки на десятки миллионов 2 996

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.07.2025
BB.LV
Хайрова и Цветков.

Хайрова и Цветков.

Муж-предприниматель озолотил восточную красавицу, а та упала в объятия Тома Круза.

Развод находившегося в розыске МВД и участвовавшего в проектах с гособоронзаказом бизнесмена Дмитрия Цветкова с дочерью бывшего депутата Госдумы и в прошлом советника министра обороны Рината Хайрова — Эльсиной Хайровой — раскрыл невероятный масштаб их роскошной жизни. С начала 2010-х годов они проживали в Великобритании как миллиардеры: элитная недвижимость в Лондоне, Суррее, Дубае и на Кипре, автопарк премиум-класса, частные самолёты и коллекции произведений искусства музейного уровня. При этом данных о происхождении их капиталов нигде нет.

По решению британского суда Цветков выплатил Хайровой $8 900 000 , обязался ежегодно переводить $127 000 на содержание детей, а также разделил с ней активы на $61 000 000, сообщает Daily Mail. По словам бизнесмена, ему достался особняк Dawn Hill в графстве Суррей с бассейном, винным погребом, домашним кинотеатром, спа-зоной и подземным гаражом на десять автомобилей. Особняк был куплен в 2017 году за $31,7 миллионов, а теперь выставлен на продажу за $76 миллионов. Также ему досталась коллекция полотен Пикассо, Ренуара и Шагала (оценка — около $31,7 миллионов), которую он был вынужден продать «оптом» за $15,9 миллионов. Кроме того, он со скидкой продал два Ferrari, два Bentley, Rolls-Royce и Porsche. Эльсина Хайрова получила большую часть ликвидных средств семьи, включая ювелирные изделия и коллекцию дизайнерских сумок.

The Daily Mail сообщает, что Цветкову развод, который длился три года, обошёлся в $190 миллионов. После расставания с дочкой чиновника он отказался от частной авиации, прекратил покупать дорогую недвижимость, одежду, украшения и произведения искусства. По его оценкам, его состояние уменьшилось с $381 до менее чем $63 миллионов. По данным таблоидов, после раздела имущества Эльсина Хайрова продолжала вести жизнь светской львицы и в 2023 году даже три месяца встречалась с голливудским актёром Томом Крузом.

Внимание к фигуре Цветкова в России вызвано не только громким разводом. Его имя фигурирует в деле о хищениях средств, выделенных Минобороны РФ на разработку тяжёлого беспилотника «Альтаир», писала «Комсомольская правда». Цветков, по данным Mash, в 2021 году оказался в розыске из-за коррупционных схем. В 2011 году казанское ОКБ им. Симонова заключило контракт с Минобороны на 1 миллиард рублей. По версии следствия, гендиректор предприятия Александр Гомзин вывел часть средств через цепочку фиктивных подрядчиков. Ключевым звеном схемы стала британская компания Hegir Advisory, контролируемая Цветковым и Хайровой, официально числившейся директором, писали «Новые Известия».

Компания должна была привлечь к проекту немецких специалистов, однако на деле Гомзин якобы просто передал Цветкову архивные наработки российских конструкторов из КНИТУ-КАИ. Цветков, по данным следствия, перевёл документы на английский язык и представил их как отчёты западных подрядчиков. Через Hegir Advisory и её правопреемника EK Group (с теми же бенефициарами) прошло более 490 000 000 рублей. Средства транзитом прошли из России через Германию в Великобританию и частично вернулись на счета семьи Цветкова. События происходили в период, пока зять Цветкова Ринат Хайров был связан с Минобороны — работал советником министра обороны с 2007 по 2010 годы, а с 2011 по 2021 год был депутатом Госдумы и членом комитета по обороне.

Проект беспилотника «Альтаир» был провален: вместо двух прототипов, которые должны были быть представлены к 2018 году, был создан только один аппарат, не соответствующий заданию. Минобороны расторгло контракт, а казанское ОКБ оказалось в долгах на 1,3 миллиардов рублей. В 2023 году Верховный суд Татарстана приговорил Гомзина к восьми годам лишения свободы, потребовал вернуть полмиллиарда рублей, но освободил его от наказания по истечении срока давности. Следователи отмечали, что установить окончательный размер ущерба невозможно — часть средств была переведена на счета офшорных структур в Великобритании и на Кипре, контролируемых семьей Цветкова.

Читайте нас также:
#суд
3
0
1
0
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • М
    Михаил
    25-го июля

    Скорее всего, она мишарка (татарская еврейка). Которые происходят возможно, со времен Хазарского государства, которым управляли еврейские купцы — рахдоны, которые проповедовали иудаизм. Торговля, торговля и еще раз торговля — вот вам и «татарские евреи»

    7
    2
  • Е
    Ехидный
    25-го июля

    я плакал !!! у у чувака остлось какие-то жалкие 63 ляма американских рублей !!!наверно жрет один доширак !!!!

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 492
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 955
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1030
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 7
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 13
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 32
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 40
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 47
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 7
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 13
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео