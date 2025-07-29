Baltijas balss logotype

Контрабанда: как «забывают» декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку 2 1127

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.07.2025
BB.LV
Контрабанда: как «забывают» декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку
ФОТО: LETA

Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает: "Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Что очевидно: некоторые пассажиры, видимо, считают, что им повезет, у таможенников до них просто руки не дойдут. Однако не стоит забывать: у таможенников есть и опыт, и сканеры. Чаще всего у нас попадаются на провозе сигарет, алкоголя, топлива, лекарств и ювелирных изделий. И попытка быстрой наживы приводит на скамью подсудимых.

Пассажиры "забыли" про часы и драгоценности

  • Мужчина из Цюриха прибыл в Ригу. На его запястье блестели дорогие часы, купленные в Швейцарии за швейцарские франки, эквивалентные 200 871,77 евро. Надеясь не попасться, после выхода из самолета он направился в VIP–зал аэропорта. Таможенник проверил его документы и спросил, есть ли подлежащие декларированию товары, на что обвиняемый ответил отрицательно. Но при проверке выяснилось: это не так. Дело закончилось судом.

  • Оказался под судом и пассажир за попытку ввезти из Швейцарии в ручной клади гламурную дамскую сумочку. Обвиняемый из Цюриха, летевший в Ригу, намеренно не декларировал ее, надеясь, что ее не заметят. Сумочка Chanel стоила 6542,43 евро.

  • Супруги прилетели в аэропорт Рига, пересекли "зеленый коридор" таможенного контроля, который разрешен лицам, не имеющим подлежащих декларированию товаров. На момент задержания у супруги было обнаружено кольцо из платины 950 пробы с натуральными бриллиантами стоимостью 92 599,15 евро.

Помощь другу и наркотики в вине

  • В спортзале мужчина познакомился с другим спортсменом, они подружились. Новый знакомый попросил его помочь встретиться с его другом и передать ему пищевую добавку, так как у него самого были срочные дела в Эстонии. И даже пообещал заправить машину и оплатить потраченное время. Друг дал ему завернутый в бумагу сверток. И сверток был передан… Позже при задержании нарушителя в его машине была обнаружена марихуана.

  • В ряде других дел наркотики перевозили без многоходовок. Вот к примеру: обвиняемый незаконно приобрел за пределами Латвии крупную партию наркотических и психотропных веществ, которые были упакованы в 18 картонных коробок и спрятаны в прицепе грузовика среди поддонов с вином.

Привез автодеталей на 22 666 евро и попался

Очередной обвиняемый в контрабанде прилетел в Рижский международный аэропорт рейсом Стамбул — Рига. В его багаже находились четыре коробки с товарами, подлежащими таможенному оформлению: 117 деталей топливной системы автомобиля, 12 топливных насосов высокого давления, 6 топливных форсунок, 29 форсунок, 55 форсунок впрыска высокого давления, 11 клапанов высокого давления и 4 топливных насоса. Но пассажир решил обойтись без формальностей.

После разбирательства оказалось: таможенная стоимость товаров составила 22 666,53 евро.

Сигаретный креатив

Подобных дел много — сигареты везут от рядовых шоферов, до хорошо организованных групп.

  • Фигурант одного из дел пытался пересечь границу Латвии на грузовике с польскими номерами. В моторном отсеке рефрижератора прицепа и в других местах он спрятал 20 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

  • Другой контрабандист, въезжая в Латвию на автомобиле, заполнил на таможенном пункте декларацию о перемещении акцизных товаров, в которой указал, что перевозит 30 сигарет и 50 литров бензина. При этом он "забыл" указать, что еще 44 000 сигарет находятся в специальном тайнике в полу вагона.

  • Участники группы, воспользовавшись приложением Telegram, связались с еще одним будущим обвиняемым и предложили перевезти контрабандные сигареты на плоту по реке Даугава — из Беларуси в Латвию. За эту услугу они обещали заплатить 500 евро. Для определения местонахождения плота и отправки информации на мобильный телефон использовался GPS–трекер. Затем груз был снят с плота, перегружен в автомобиль и перевезен в другое место.

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали автомобиль с участниками группы. При досмотре в багажнике были обнаружены упаковки с 60 000 сигарет.

И о социально–ответственных подпольщиках

Очередная группировка "сигаретчиков" попала под суд за нелегальное производство. Как установило следствие, у каждого из организаторов были свои обязанности. "Менеджеры" регулярно приезжали на фабрику, чтобы контролировать процесс и доставлять рабочим продукты питания. К моменту ареста они произвели 14 959 909 сигарет Winston Blue и 50 180 сигарет Marlboro.

Фабричка была очень неплохо оснащена: имелось оборудование для производства и упаковки сигарет, устройство для очистки, рулоны пленки для производства гильз сигаретных пачек, рулоны бумаги для производства вкладышей и фильтров для сигаретных пачек, табак, банки с клеем и другие предметы, связанные с производством табачных изделий. Работникам обещали не только оплату труда, но также предоставляли спальные места и бытовую технику, необходимую для жизни.

Читайте нас также:
#контрабанда
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
8
1
3
0
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июля

    Значит латвиец ДОЛЖЕН приобретать ТОЛЬКО в Латвии либо подделки( ой, извините, реплики) или оригинал со зверскими накрутками. Вау, "Советский" рэкет процветает! Браво Латвия!!!

    16
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июля

    Херня какая-то! Из этого "высера" получается что латвийский житель не может иметь в частной собственности ни дорогие часы, ни дорогие дамские сумочки. Ой блин! А мне одному это Советский Союз напоминает?!

    17
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 492
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 955
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1032
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 8
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 15
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 20
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 33
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 41
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 47
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 8
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 15
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео