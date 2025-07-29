Контрабанда: как «забывают» декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку

Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает: "Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Что очевидно: некоторые пассажиры, видимо, считают, что им повезет, у таможенников до них просто руки не дойдут. Однако не стоит забывать: у таможенников есть и опыт, и сканеры. Чаще всего у нас попадаются на провозе сигарет, алкоголя, топлива, лекарств и ювелирных изделий. И попытка быстрой наживы приводит на скамью подсудимых.

Пассажиры "забыли" про часы и драгоценности

Мужчина из Цюриха прибыл в Ригу. На его запястье блестели дорогие часы, купленные в Швейцарии за швейцарские франки, эквивалентные 200 871,77 евро. Надеясь не попасться, после выхода из самолета он направился в VIP–зал аэропорта. Таможенник проверил его документы и спросил, есть ли подлежащие декларированию товары, на что обвиняемый ответил отрицательно. Но при проверке выяснилось: это не так. Дело закончилось судом.

Оказался под судом и пассажир за попытку ввезти из Швейцарии в ручной клади гламурную дамскую сумочку. Обвиняемый из Цюриха, летевший в Ригу, намеренно не декларировал ее, надеясь, что ее не заметят. Сумочка Chanel стоила 6542,43 евро.

Супруги прилетели в аэропорт Рига, пересекли "зеленый коридор" таможенного контроля, который разрешен лицам, не имеющим подлежащих декларированию товаров. На момент задержания у супруги было обнаружено кольцо из платины 950 пробы с натуральными бриллиантами стоимостью 92 599,15 евро.

Помощь другу и наркотики в вине

В спортзале мужчина познакомился с другим спортсменом, они подружились. Новый знакомый попросил его помочь встретиться с его другом и передать ему пищевую добавку, так как у него самого были срочные дела в Эстонии. И даже пообещал заправить машину и оплатить потраченное время. Друг дал ему завернутый в бумагу сверток. И сверток был передан… Позже при задержании нарушителя в его машине была обнаружена марихуана.

В ряде других дел наркотики перевозили без многоходовок. Вот к примеру: обвиняемый незаконно приобрел за пределами Латвии крупную партию наркотических и психотропных веществ, которые были упакованы в 18 картонных коробок и спрятаны в прицепе грузовика среди поддонов с вином.

Привез автодеталей на 22 666 евро и попался

Очередной обвиняемый в контрабанде прилетел в Рижский международный аэропорт рейсом Стамбул — Рига. В его багаже находились четыре коробки с товарами, подлежащими таможенному оформлению: 117 деталей топливной системы автомобиля, 12 топливных насосов высокого давления, 6 топливных форсунок, 29 форсунок, 55 форсунок впрыска высокого давления, 11 клапанов высокого давления и 4 топливных насоса. Но пассажир решил обойтись без формальностей.

После разбирательства оказалось: таможенная стоимость товаров составила 22 666,53 евро.

Сигаретный креатив

Подобных дел много — сигареты везут от рядовых шоферов, до хорошо организованных групп.

Фигурант одного из дел пытался пересечь границу Латвии на грузовике с польскими номерами. В моторном отсеке рефрижератора прицепа и в других местах он спрятал 20 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Другой контрабандист, въезжая в Латвию на автомобиле, заполнил на таможенном пункте декларацию о перемещении акцизных товаров, в которой указал, что перевозит 30 сигарет и 50 литров бензина. При этом он "забыл" указать, что еще 44 000 сигарет находятся в специальном тайнике в полу вагона.

Участники группы, воспользовавшись приложением Telegram, связались с еще одним будущим обвиняемым и предложили перевезти контрабандные сигареты на плоту по реке Даугава — из Беларуси в Латвию. За эту услугу они обещали заплатить 500 евро. Для определения местонахождения плота и отправки информации на мобильный телефон использовался GPS–трекер. Затем груз был снят с плота, перегружен в автомобиль и перевезен в другое место.

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали автомобиль с участниками группы. При досмотре в багажнике были обнаружены упаковки с 60 000 сигарет.

И о социально–ответственных подпольщиках

Очередная группировка "сигаретчиков" попала под суд за нелегальное производство. Как установило следствие, у каждого из организаторов были свои обязанности. "Менеджеры" регулярно приезжали на фабрику, чтобы контролировать процесс и доставлять рабочим продукты питания. К моменту ареста они произвели 14 959 909 сигарет Winston Blue и 50 180 сигарет Marlboro.

Фабричка была очень неплохо оснащена: имелось оборудование для производства и упаковки сигарет, устройство для очистки, рулоны пленки для производства гильз сигаретных пачек, рулоны бумаги для производства вкладышей и фильтров для сигаретных пачек, табак, банки с клеем и другие предметы, связанные с производством табачных изделий. Работникам обещали не только оплату труда, но также предоставляли спальные места и бытовую технику, необходимую для жизни.