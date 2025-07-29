Русский язык, колл-центры и слёзы по телефону: полиция раскрыла тактику аферистов

Используя различные каналы связи, мошенники в этом году выманили у жителей Латвии около 10 миллионов евро, свидетельствуют данные Государственной полиции.

В первой половине этого года полиция зарегистрировала 3 493 случая мошенничества, что на 1 533 случая больше, чем в прошлом году. В том числе в 1 444 случаях людям был нанесен реальный финансовый ущерб на общую сумму почти 10 миллионов евро, что на 1,5 миллиона евро больше, чем в прошлом году.

Мошенники используют различные тактики, в том числе выдают себя за представителей учреждений или банков, родственников или поставщиков услуг. Их цель - заставить человека как можно быстрее раскрыть свои личные или финансовые данные, перевести деньги или установить вредоносное ПО на свои устройства.

Люди часто действуют импульсивно, веря рассказам о несчастных случаях, "заблокированных" счетах или "неотложных ситуациях". В таких случаях одного необдуманного шага может быть достаточно, чтобы понести значительный ущерб. В первые шесть месяцев этого года мошенничество с помощью голосовых звонков было самым распространенным видом мошенничества. Госполиция зарегистрировала 2 417 таких попыток или случаев мошенничества на сумму более 5 миллионов евро, от которых пострадали 674 человека.

Растет число и других видов мошенничества. В этом году полиция зарегистрировала 155 случаев инвестиционного мошенничества, в результате которых люди понесли убытки на сумму более 2,6 млн евро. Мошенники постоянно меняют свои тактики и имидж, часто отправляя фальшивые текстовые сообщения о "штрафах", "неполных платежах" или "уведомления о счетах". Только за первое полугодие этого года подобные текстовые сообщения принесли 328 жителям Латвии убытки в размере полумиллиона евро.

Это не уникальная проблема Латвии, и этот вид преступлений распространен во многих частях мира, сказал начальник Госполиции Армандс Рукс.

"Мошенники используют различные коммуникационные платформы, психологическое влияние и цифровые инструменты. Сейчас нужно быть очень осторожным, потому что это будет только развиваться", - сказал он журналистам во вторник на презентации кампании "____ способов потерять деньги!".

Несмотря на регулярные предупреждения полиции о мошенничестве, в Латвии все еще есть часть населения, которая живет в другом информационном пространстве и не потребляет этот контент.

"Часто это пожилые люди, и мы обнаружили, что это часто люди, для которых русский язык является родным, потому что мошенники часто используют русский язык", - добавил Рукс.

Хотя международное сотрудничество продлевает расследование, полиция каждый год ликвидирует колл-центры мошенников, как, например, в этом году в Украине. Большинство латвийских дел напрямую связано с колл-центрами в Украине, но организаторы могут находиться и в других странах. Денежными мулами, или людьми, которые получают деньги от жертвы, являются не только граждане Латвии, но и иностранцы.

Полиция настоятельно рекомендует людям говорить со своими близкими - родителями, бабушками, дедушками, детьми - о том, что делать, если им поступает подозрительный звонок, текстовое сообщение, электронное письмо или предложение.

Около 60 учреждений и предприятий, таких как банки, курьерские службы и кинотеатры, согласились оказать информационную поддержку кампании в борьбе с мошенниками.