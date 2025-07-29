Baltijas balss logotype

Русский язык, колл-центры и слёзы по телефону: полиция раскрыла тактику аферистов 3 1851

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.07.2025
LETA
Русский язык, колл-центры и слёзы по телефону: полиция раскрыла тактику аферистов
ФОТО: Unsplash

Используя различные каналы связи, мошенники в этом году выманили у жителей Латвии около 10 миллионов евро, свидетельствуют данные Государственной полиции.

В первой половине этого года полиция зарегистрировала 3 493 случая мошенничества, что на 1 533 случая больше, чем в прошлом году. В том числе в 1 444 случаях людям был нанесен реальный финансовый ущерб на общую сумму почти 10 миллионов евро, что на 1,5 миллиона евро больше, чем в прошлом году.

Мошенники используют различные тактики, в том числе выдают себя за представителей учреждений или банков, родственников или поставщиков услуг. Их цель - заставить человека как можно быстрее раскрыть свои личные или финансовые данные, перевести деньги или установить вредоносное ПО на свои устройства.

Люди часто действуют импульсивно, веря рассказам о несчастных случаях, "заблокированных" счетах или "неотложных ситуациях". В таких случаях одного необдуманного шага может быть достаточно, чтобы понести значительный ущерб. В первые шесть месяцев этого года мошенничество с помощью голосовых звонков было самым распространенным видом мошенничества. Госполиция зарегистрировала 2 417 таких попыток или случаев мошенничества на сумму более 5 миллионов евро, от которых пострадали 674 человека.

Растет число и других видов мошенничества. В этом году полиция зарегистрировала 155 случаев инвестиционного мошенничества, в результате которых люди понесли убытки на сумму более 2,6 млн евро. Мошенники постоянно меняют свои тактики и имидж, часто отправляя фальшивые текстовые сообщения о "штрафах", "неполных платежах" или "уведомления о счетах". Только за первое полугодие этого года подобные текстовые сообщения принесли 328 жителям Латвии убытки в размере полумиллиона евро.

Это не уникальная проблема Латвии, и этот вид преступлений распространен во многих частях мира, сказал начальник Госполиции Армандс Рукс.

"Мошенники используют различные коммуникационные платформы, психологическое влияние и цифровые инструменты. Сейчас нужно быть очень осторожным, потому что это будет только развиваться", - сказал он журналистам во вторник на презентации кампании "____ способов потерять деньги!".

Несмотря на регулярные предупреждения полиции о мошенничестве, в Латвии все еще есть часть населения, которая живет в другом информационном пространстве и не потребляет этот контент.

"Часто это пожилые люди, и мы обнаружили, что это часто люди, для которых русский язык является родным, потому что мошенники часто используют русский язык", - добавил Рукс.

Хотя международное сотрудничество продлевает расследование, полиция каждый год ликвидирует колл-центры мошенников, как, например, в этом году в Украине. Большинство латвийских дел напрямую связано с колл-центрами в Украине, но организаторы могут находиться и в других странах. Денежными мулами, или людьми, которые получают деньги от жертвы, являются не только граждане Латвии, но и иностранцы.

Полиция настоятельно рекомендует людям говорить со своими близкими - родителями, бабушками, дедушками, детьми - о том, что делать, если им поступает подозрительный звонок, текстовое сообщение, электронное письмо или предложение.

Около 60 учреждений и предприятий, таких как банки, курьерские службы и кинотеатры, согласились оказать информационную поддержку кампании в борьбе с мошенниками.

Читайте нас также:
#мошенничество
6
6
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    29-го июля

    Мошенники просят деньги на взятку менту, чиновнику и т.д. А никого не удивляет, что население без сомнения дает эти деньги, то есть все или большая часть уверены, что менты и чинуши продажны.

    27
    3
  • NB
    Nose Bose
    29-го июля

    а чего это Рукс не добавил, что все эти мошенники из любимой Украины? Не модно, да? :)

    77
    4
  • пк
    полосатый конь
    Nose Bose
    29-го июля

    Результат чисто украинской философии "Мне все должны потому, что я украинец !"

    44
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 492
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 955
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1032
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 10
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 16
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 20
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 34
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 41
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 48
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 10
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 16
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео