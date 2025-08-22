Обычный латвийский учитель сексуально использовал 180 детей: полиция поделилась шокирующими подробностями

Государственная полиция передала в прокуратуру уголовное дело в отношении учителя, совершившего сексуальные преступления в отношении 180 детей. Он в основном работал онлайн, а не в учебном заведении.

Как сообщили агентству LETA в полиции, преступник много лет совращал детей как из Латвии, так и из-за рубежа в интернете, заставляя их раздеваться перед камерой. Без ведома жертв преступник снимал их на видео, создавая порнографические материалы.

В Департамент киберпреступности полиции поступила информация о мужчине 1988 года рождения, который предположительно распространяет порнографические материалы с детьми.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты носители информации с сексуальным ипользованием детей. При изучении этих материалов «были выявлены ещё более пугающие факты», — сообщает полиция. В ходе расследования было установлено, что мужчина систематически совершал сексуальные преступления в отношении детей в интернете в период с 2016 по 2024 год.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что насильник активно соблазнял детей в интернете и тайно записывал видеопереговоры, в ходе которых детей склоняли к обнажению. Следствие также установило, что в 2016 и 2017 годах мужчина лично разыскивал несовершеннолетних девочек, выстраивая с ними дружеские отношения. Во время совместного времяпрепровождения он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая на видео интимные части их тела.

Всего в ходе расследования было обнаружено 266 подобных видеофайлов, снятых при прямом или косвенном контакте с жертвами.

Пользуясь доверием, в 2016 году мужчина совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки, оставшейся на попечении мужчины.

Мужчина имеет педагогическое образование и до момента задержания работал преподавателем в образовательном учреждении, сообщает полиция. Благодаря своим личным качествам и коммуникативным навыкам подозреваемый смог подружиться с детьми и завоевать их доверие, благодаря чему дети чувствовали себя в его присутствии в безопасности. В обществе мужчину описывают как вдохновляющего и отзывчивого человека, и ничто внешне не указывало на его неестественные наклонности.

В ходе расследования было установлено, что насильник проявлял интерес к получению практических советов по вопросам сексуальной эксплуатации детей в даркнете (DarkNet), что свидетельствует о целенаправленных действиях насильника по установлению связи с детьми с целью их сексуальной эксплуатации, отмечает полиция. Насильник оборудовал домашний офис, где часами общался с детьми в онлайн-чатах с целью сексуальной эксплуатации, утверждая, что работает удалённо.

Департамент по предотвращению киберпреступности установил личности жертв в Латвии, чтобы они могли, в частности, подать заявление на компенсацию. Учитывая, что у насильника было обнаружено более 200 сохранённых видеороликов, в которых дети также подвергались совращениям за рубежом, Государственная полиция обратилась по этому делу в Европол с просьбой о содействии в установлении личности жертв.

У насильника обнаружено не менее 5885 файлов, содержащих как материалы сексуального насилия над детьми, так и материалы о половых актах с участием людей и животных.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статьям Уголовного кодекса о сексуальном насилии, о вовлечение в половую связь, о вовлечении в изготовление порнографических материалов, о подстрекательстве и вовлечении в изготовление порнографических материалов, а также о распространении запрещённых порнографических материалов.

Значительное количество жертв в этом случае отражает растущую проблему безопасности детей в интернете, а также то, насколько свободно дети вступают в общение с незнакомцами и неосознанно подвергают себя риску сексуальной эксплуатации, отмечают в полиции. Сексуальные преступления в отношении детей серьёзно угрожают их физическому, психическому и половому развитию.