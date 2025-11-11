В начале ноября в пункте пограничного контроля "Гребнево" были задержаны гражданка Украины и гражданин Казахстана, которые в двух отдельных случаях пытались подкупить латвийских пограничников, чтобы быстрее пересечь границу, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пограничную охрану (ГПО).

В воскресенье, 2 ноября, при исполнении обязанностей оператора пункта пропуска к пограничнику в пункте контроля "Гребнево" обратилась гражданка Украины, которая хотела попасть на территорию пункта без записи в системе Электронной очереди и пересечь границу быстрее.

При повторном обращении к пограничнику она предложила ему взятку, чтобы пересечь границу вне очереди.

А в четверг, 6 ноября, к пограничнику, исполнявшему обязанности оператора пункта пропуска в "Гребнево", подошёл водитель грузовика — гражданин Казахстана, который также хотел попасть на территорию пункта без предварительной записи в системе Электронной очереди. За это он предложил латвийскому пограничнику взятку в размере 100 евро.

По фактам дачи или предложения взятки в отношении граждан Украины и Казахстана начаты уголовные процессы по первой части 323-й статьи Уголовного закона. Обе персоны признаны подозреваемыми, дела переданы в прокуратуру Восточной Латгалии в порядке ускоренного процесса для начала уголовного преследования. Прокуратура назначила обеим лицам штраф в размере десяти минимальных месячных зарплат — по 7400 евро каждой.

Пограничная охрана напоминает, что дача взятки является тяжким преступлением, за которое, согласно Уголовному закону, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.