Как мы дошли до жизни такой? В Сейме будут долгие дебаты о финансовой ситуации 0 312

Дата публикации: 06.05.2026
Для участия в обсуждении структурного фискального плана страны записалось уже 30 политиков!

Завтрашнее пленарное заседание Сейма может затянуться - ожидаются долгие дебаты по поводу подготовленного правительством доклада о прогрессе в реализации структурного фискального плана. В плане анализируетс текущая финансовая ситуация, размер госдолга, соблюдение фискальной дисциплины и имеющиеся финансово-экономические риски. Для участия в дебатах уже записались 30 политиков - депутаты Сейма, министры финансов и экономики, парламентские секретари МИДа, минземледелия и минкульта.

В повестке дня пленарного заседания также и предложения фракции "Латвия на первом месте" о применении налоговых льгот для иждивенцев и по отношению к обладателям минимальной зарплаты или к тем, кто работает неполную трудовую неделю...

Депутаты, судя по всему, согласятся передать в бюджетную комиссию Сейма народную инициативу о праве жителей изъять накопления во втором пенсионном уровне.

#налоги #Сейм #финансы #Латвия #бюджет #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
