Реагируя на длительно наблюдаемую ситуацию в сфере розничной торговли продуктами питания — устойчиво высокие цены на продукты, Министерство экономики Латвии разработало План действий для торговой отрасли. Об этом сообщает данное ведомство.

Четыре направления

Цель плана — сокращение бюрократии и пересмотр требований в торговой сфере. Он предусматривает четыре основных направления действий:

оценку нормативного регулирования; реформу регулирования размещения рекламы в общественных местах; реформу регулирования уличной торговли; поддержку малых торговцев в регионах.

При пересмотре требований нормативного регулирования основное внимание будет уделено снижению административных расходов и бюрократических препятствий для предпринимателей. Например, план предусматривает совместно с отраслью пересмотреть требования к использованию кассовых аппаратов и повысить порог обязательного аудита годовых отчетов, распространив это требование только на крупные и средние предприятия.

Что касается регулирования размещения рекламы в общественных местах, представители отрасли указали, что процесс согласования является громоздким и длительным, поэтому его необходимо пересмотреть, сократив бюрократическую нагрузку и расходы как для предпринимателей, так и для самоуправлений.

В свою очередь регулирование уличной торговли необходимо переоценить, поскольку с развитием новых форм коммерческой деятельности и инноваций практика предпринимательства существенно изменилась, действующее регулирование устарело и его необходимо актуализировать в соответствии с современными требованиями предпринимательской среды, интересов потребителей и развития городской среды.

Также будет оценено введение новых политических инициатив с целью поддержки малых торговцев в регионах. Более половины розничных торговцев продуктами питания, юридические адреса которых находятся вне городов — в сельской местности — и которые соответствуют определению микропредприятия, работают с убытками. По этой причине необходимо искать возможности поддержки, чтобы такие магазины могли продолжать работу, обеспечивая жителей продуктами питания.

Опровержение нехороших слухов

Вопреки прозвучавшей в публичном пространстве информации, Министерство экономики Латвии указывает, что не призывало отказаться от указания страны-производителя. Также министерство не предлагало продавать продукты питания после истечения срока годности.

План действий для торговой отрасли предусматривает разработку правового регулирования, которое позволило бы продавать продукты питания с маркировкой «Рекомендуется употребить до…» после истечения указанного срока, если такие продукты безопасны для употребления в пищу. Обозначение «Рекомендуется употребить до…» относится к качеству товара, и в ряде европейских стран продажа таких товаров разрешена.

"В настоящее время План действий находится в процессе согласования, а дальнейшие дискуссии по нему запланированы на заседании госсекретарей 7 мая", - отмечает министерство.