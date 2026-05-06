Пользователь Threads Ренарс назвал русский тупыми, ведь за границей для них одних дублируют английские надписи на их родном языке.

Вероятно ему невдомек, что это способ привлечь русского покупателя. А может он расстроен, что в Греции не пишут по-латышски:

"Доброе утро 4 мая. Мы много спорим о языках и о том, насколько они необходимы. У меня только один вопрос к русскоязычным — вы что, тупее остальных людей на планете Земля?

Путешествуя, я практически со всеми людьми на планете общался на английском языке. Но, как видно на сделанном мной фото, на Земле есть одна нация, которая не способна, не хочет и не умеет пользоваться признанным всей планетой английским языком".

Далеко не все комментаторы согласны с Ренаром. Многие советуют ему грамотно научиться писать на латышском.

Еще комментарии:

«Потому что на русском языке говорят 250-300~ млн человек в мире. Sorry, don't cry.»

«По этой логике англичане и американцы — самые большие тупицы в мире! А ты их поощряешь быть еще большими идиотами!»