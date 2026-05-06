В Монголии утрачено 7,4 миллиона голов скота

В мире животных
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
К началу мая Монголия столкнулась с потерей 7,4 миллиона голов скота из-за нехватки корма, сообщил Дашзэгвийн Амарбаясгалан, руководитель администрации монгольского правительства, во время встречи с животноводами в аймаке Орхон.

 

«Этой зимой снег покрыл 90% территории нашей страны. Изменения климата и частые снегопады привели к тому, что на сегодняшний день в Монголии погибло 7,4 миллиона сельскохозяйственных животных, а 5 тысяч хозяйств потеряли более 70% своего поголовья», — отметил глава секретариата правительства.

Неблагоприятные погодные условия, вызывающие нехватку корма, в Монголии известны как дзуды. Черный дзуд характеризуется засушливым летом и холодной зимой, в то время как белый дзуд наступает при значительных снегопадах, когда животным сложно добраться до подножного корма. Когда ливневые дожди сменяются сильными морозами, возникает железный или ледяной дзуд. В последние годы дзуды следуют один за другим и приобрели характер стихийных бедствий.

