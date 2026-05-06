Алена Остапенко начинает в Риме с места в карьер — победа за 56 минут 2 337

Дата публикации: 06.05.2026
Первая ракетка Латвии и 36-й номер мирового рейтинга Алена Остапенко уверенно стартовала на престижном грунтовом турнире в Риме — Internazionali BNL d’Italia (призовой фонд — 7,2 млн евро), в первом раунде взяв верх над хозяйкой корта Лукрецией Стефанини со счетом 6:0, 6:1. Матч продолжался 56 минут.

Римский турнир — это генеральная репетиция перед стартующем в мае Открытом чемпионате Франции или «Ролан Гаррос», очередном из серии «Большого шлема».

Исход матча не должен вводить в заблуждение, ведь 27-летняя Стефанини на данный момент только 154-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), хотя в свое время она и входила в топ-100. В Риме она выступала по специальному приглашению от организаторов.

В отчетном матче Алена Остапенко трижды подавала на вылет, допустила четыре двойные ошибки, а еще и 15 невынужденных ошибок. Впрочем, все это никак не сказалось на итоге встречи. Кстати, в WTA-туре Остапенко еще ни разу не обыгрывала своих соперниц 6:0, 6:0.

В следующем раунде Остапенко встретится с шестой ракеткой мира — американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Игра пройдет послезавтра, 8 мая.

В основной сетке этих соревнований в Риме могла бы сыграть и вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, но она не смогла пройти квалификацию, быстро уступив Кэти Волынец из США (104-й номер рейтинга WTA) — 2:6, 0:6. На данный момент Дарья Семенистая в мировом рейтинге WTA идет на 112-м месте.

