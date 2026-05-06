Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Latvijas Valsts meži будут вести выборы в Сейм! Тогда пусть снижают цены на продукты и ловят дроны! 0 398

Политика
Дата публикации: 06.05.2026
tv24
Изображение к статье: Latvijas Valsts meži будут вести выборы в Сейм! Тогда пусть снижают цены на продукты и ловят дроны!

В программе TV24 «STOPkaddri» Армандс Пуче с большой долей иронии прокомментировал последние новости, касающиеся как транспортной отрасли, так и управления государственными предприятиями.

По его мнению, тот факт, что в Латвии вагонам поездов начали давать имена, свидетельствует о своеобразном «изобилии» — раз уж больше нечем заняться, можно отмечать именины и у вагонов.

От «Короеда» до «Клеща»

«Латвийские государственные леса» совместно с «Пассажирским поездом» решили присваивать вагонам названия, связанные с лесом. Пуче предлагает свои варианты того, что у людей действительно ассоциируется с лесом:

«Мне, например, сразу приходят в голову “Клещ” или “Топор”. Осенью это могли бы быть ещё “Мухоморы” или “Короеды”. Представьте: встречаемся в третьем “Короеде” или садимся в четвёртого “Клеща”!»

«Латвийские государственные леса» как универсальное решение

Однако за шутками о поездах скрывается и более серьёзная критика роли предприятия «Латвийские государственные леса» (LVM) в государственном управлении. По словам Пуче, правительство пытается «заткнуть этим предприятием все дыры» — LVM стал «пробкой для всех бутылок».

Особенное недоумение у него вызывает тот факт, что лесохозяйственному предприятию доверили заботу об IT-системах Центральной избирательной комиссии и программировании выборов.

«Если они настолько универсальны, тогда пусть ещё ремонтируют дороги, укладывают рельсы для проекта Rail Baltica и помогают airBaltic наконец-то взлететь!» — иронизирует Пуче.

Развивая эту мысль, он предлагает расширить список компетенций LVM ещё больше. Если правительство считает, что лесники способны управлять IT-системами и выборами, то они могли бы заодно: ловить дроны, выплачивать людям накопления второго пенсионного уровня, и, самое главное, наконец снизить цены на продукты в стране.

В завершение Пуче делает вывод: если государственному предприятию поручают задачи, которые никак не связаны с его основной деятельностью, то границ у его «всемогущности» больше не существует.

Читайте нас также:
#выборы #транспорт #критика #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео