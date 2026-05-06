Исследование: Приготовление пищи на газовых плитах может способствовать преждевременной смерти 0 615

Дата публикации: 06.05.2026
Исследователи из Стэнфордского университета утверждают, что частое использование газовой плиты представляет угрозу для здоровья. Основная причина — диоксид азота, выделяющийся при сжигании газа.

 

Американские ученые провели анализ воздуха в помещениях различной площади, где использовались газовые плиты. В результате исследования было установлено, что воздух в помещениях становился опасным для здоровья сразу после приготовления пищи и оставался таким в течение нескольких часов.

Выяснилось, что в меньших помещениях концентрация вредных веществ и диоксида азота в воздухе значительно выше, как сообщает Science Advances.

Кроме того, результаты исследования показали, что вдыхание загрязняющих веществ, выделяемых газовыми плитами, может быть причиной 200 тысяч случаев детской астмы и 19 тысяч смертей среди взрослых ежегодно (что составляет 40% от общего числа смертей, связанных с пассивным курением).

