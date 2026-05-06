Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Задержаны еще два перевозчика нелегальных мигрантов 0 279

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.05.2026
LETA
Изображение к статье: Задержаны еще два перевозчика нелегальных мигрантов

Во вторник и среду за перевозку 15 нелегальных мигрантов пограничники задержали в Аугшдаугавском крае двух человек, сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО).

Во вторник, проверяя полученную информацию о перевозке нелегальных мигрантов, сотрудники правоохранительных органов остановили в Таборской волости автомобиль марки "Chrysler", которым управлял гражданин Украины.

При проверке автомобиля было обнаружено, что в его салоне находятся семь человек азиатского происхождения без действующих проездных документов, действительных виз и видов на жительство, а еще один человек прятался в месте сбора группы.

В среду утром в Скрудалиенской волости пограничники остановили автомобиль марки "Audi", которым управлял гражданин Латвии. В ходе проверки в салоне и багажном отделении автомобиля были обнаружены семь человек азиатского происхождения без действующих проездных документов, действительных виз и видов на жительство.

В отношении перевозчиков начаты уголовные процессы.

15 человек были доставлены обратно на границу с Беларусью.

ГПО призывает жителей Латвии не участвовать в незаконной деятельности и напоминает, что за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрены суровые наказания - лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Как сообщалось, в прошедшие выходные с 30 апреля по 4 мая за перевозку 28 нелегальных мигрантов пограничники задержали в Аугшдаугавском и Краславском краях четырех человек.

Читайте нас также:
#Латвия #audi #Беларусь #мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео