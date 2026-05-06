Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литовцы и эстонцы скупают недвижимость в Риге – у местных нет денег? 3 1357

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литовцы и эстонцы скупают недвижимость в Риге – у местных нет денег?

В прошлом году Латвия зафиксировала рекордный годовой объем прямых иностранных инвестиций, привлекший более миллиарда евро. По данным Латвийского агентства инвестиций и развития, 20 из 31 крупнейшего инвестиционного проекта были реализованы в Риге.

При этом география поступившего в страну капитала весьма примечательна. Крупнейшим инвестором стала Литва: в прошлом году литовские компании и частные лица вложили в Латвию 401,7 млн евро, опередив такие страны, как Нидерланды, Германия и Австрия.

Вклад эстонских инвесторов в прошлом году составил 10 млн евро. Однако за предыдущие годы эстонские предприниматели стали одними из крупнейших инвесторов в экономику и недвижимость Риги, а совокупный объем их инвестиций в латвийскую столицу превысил 803 млн евро.

Цены на недвижимость в Латвии за последний год выросли примерно на девять процентов, и прогнозы на 2026 год указывают на дальнейший рост в диапазоне от четырех до семи процентов.

Структурный инвестиционный аргумент в пользу Риги основан на устойчивой разнице в ценах по сравнению с другими столицами стран Балтии: Рига по-прежнему на 30–40 процентов дешевле Таллина или Вильнюса, что предлагает более низкий порог входа для инвестиций.

Спрос на офисные помещения класса А в Риге остается чрезвычайно высоким на протяжении нескольких лет, а объем сертифицированных и современных офисных зданий в городе по-прежнему ниже по сравнению с Вильнюсом и Таллином.

Эксперт отмечают, что в целом рынок Риги находится на более ранней стадии своего цикла развития, чем Таллин или Вильнюс. Для литовских и эстонских инвесторов, которые уже знакомы с динамикой рынка недвижимости Балтии, это означает возможность занять позицию на рынке, где фундаментальные факторы сильны, но уровень цен еще низок.

Читайте нас также:
#Рига #Эстония #Литва #недвижимость #инвестиции #Латвия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео