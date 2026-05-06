В прошлом году Латвия зафиксировала рекордный годовой объем прямых иностранных инвестиций, привлекший более миллиарда евро. По данным Латвийского агентства инвестиций и развития, 20 из 31 крупнейшего инвестиционного проекта были реализованы в Риге.

При этом география поступившего в страну капитала весьма примечательна. Крупнейшим инвестором стала Литва: в прошлом году литовские компании и частные лица вложили в Латвию 401,7 млн евро, опередив такие страны, как Нидерланды, Германия и Австрия.

Вклад эстонских инвесторов в прошлом году составил 10 млн евро. Однако за предыдущие годы эстонские предприниматели стали одними из крупнейших инвесторов в экономику и недвижимость Риги, а совокупный объем их инвестиций в латвийскую столицу превысил 803 млн евро.

Цены на недвижимость в Латвии за последний год выросли примерно на девять процентов, и прогнозы на 2026 год указывают на дальнейший рост в диапазоне от четырех до семи процентов.

Структурный инвестиционный аргумент в пользу Риги основан на устойчивой разнице в ценах по сравнению с другими столицами стран Балтии: Рига по-прежнему на 30–40 процентов дешевле Таллина или Вильнюса, что предлагает более низкий порог входа для инвестиций.

Спрос на офисные помещения класса А в Риге остается чрезвычайно высоким на протяжении нескольких лет, а объем сертифицированных и современных офисных зданий в городе по-прежнему ниже по сравнению с Вильнюсом и Таллином.

Эксперт отмечают, что в целом рынок Риги находится на более ранней стадии своего цикла развития, чем Таллин или Вильнюс. Для литовских и эстонских инвесторов, которые уже знакомы с динамикой рынка недвижимости Балтии, это означает возможность занять позицию на рынке, где фундаментальные факторы сильны, но уровень цен еще низок.