«airBaltic - точная копия Латвии!» - мнение 1 1169

Дата публикации: 06.05.2026
Парламентарий усмотрел сходство между нашей национальной авиакомпанией и нашей страной.

Независимый депутат, экс-министр Дидзис Шмитс "обнаружил" сходство между airBaltic и Латвией, чем он и поделился в социальной сети X:

"airBaltic — точная копия Латвии. Маленькая, симпатичная, милая, по уши в долгах и неконкурентоспособная. Руководство годами блефует акционерам, проблемы «решает» за счет займов.

Ожидать, что правительство, которое точно так же руководит страной, может по-другому решать airBaltic или любую другую сложную задачу — безумие. Когда вредитель попадает в дерево, он захватывает весь ствол. Дерево нужно спилить на дрова, химически обработать и посадить новое дерево.

Сил на это сейчас не хватает, поэтому в какой-то момент дерево упадет само. Сейчас важно подготовить новые саженцы, что посадить на этом месте. Над этим и почти только над этим надо работать!"

#авиация #кризис #финансы #Латвия #airbaltic #экономика
