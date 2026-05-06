В санитарных нормах и правилах отсутствуют четкие указания о необходимости мытья сырого мяса, курицы или рыбы. На практике, на предприятиях общественного питания мясо обрабатывают под холодной проточной водой. Хотя мытье не является обязательным, в случае обнаружения загрязнений, таких как остатки упаковки или сгустки крови, рекомендуется аккуратно промыть мясо под холодной водой из крана.

Эксперты также подчеркивают, что в процессе мытья мяса в раковине не должно находиться других продуктов или посуды. «Раковина должна быть свободной. В ней не должно быть ни продуктов, ни овощей или зелени», — добавляют специалисты. Это связано с тем, что при мытье мяса опасные бактерии, такие как сальмонеллы, могут попасть на другие продукты или посуду, если они не убраны из раковины.

После мытья мясо следует промокнуть сухой салфеткой из нетканого материала, а раковину и пространство вокруг нее тщательно очистить. Также можно обработать раковину дезинфицирующим средством или обдать кипятком.

Специалисты рекомендуют использовать отдельные разделочные доски для мяса. «Можно применять разноцветные доски, чтобы избежать путаницы. Например, красная — для сырого мяса или рыбы, зеленая — для хлеба и овощей. На предприятиях общественного питания всегда используют разные доски для говядины, свинины, курицы и рыбы. Это необходимо для предотвращения перекрестного загрязнения. Например, курица может быть заражена сальмонеллой, а рыба — листериями», — пояснили эксперты.

Кроме того, специалисты советуют приобрести отдельную посуду и ножи для работы с сырым мясом.