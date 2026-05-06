В США началось производство нового десерта — соленых огурцов в шоколаде, которые предлагаются к кофе. Такое сочетание может показаться странным, но когда-то мы не могли представить, что соленая карамель или шоколад с чили станут популярными. Сегодня подобные эксперименты никого не удивляют. Что же думают диетологи о совместимости продуктов?

Раздельное питание: миф или реальность?

«С точки зрения диетологии, вопрос о несочетаемых продуктах не имеет научного обоснования, — заявила aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. — На самом деле, теоретически несочетаемых продуктов не существует. Все зависит от наших привычек, вкусов и культурных традиций. В разных кухнях мира можно встретить совершенно разные сочетания. Например, если для русского человека рыба и молоко не являются идеальной парой, то у скандинавов они прекрасно сочетаются. Вспомните их рыбную уху с молоком или сливками. Наша пищеварительная система способна одновременно переваривать различные виды пищи».

По мнению врача, теория раздельного питания Шелтона, утверждающая, что смешанная пища плохо усваивается из-за конфликтующего взаимодействия желудочно-кишечного сока, не выдерживает критики. Она утверждает, что это приводит к неприятным ощущениям в животе, тошноте и изжоге, и рекомендует разделять белки и углеводы, а также избегать сочетания кислых продуктов с крахмалом.

«На самом деле симптомы непереносимости чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, — добавляет врач. — Нам постоянно нужны все пищевые вещества одновременно, обменные процессы в организме идут без остановки».

Полезные и менее удачные сочетания

Тем не менее, для максимального усвоения питательных веществ некоторые продукты лучше употреблять отдельно или, наоборот, в сочетании. Например, мясо и зелень — это классический пример удачного сочетания. «Железо из мяса усваивается лучше в присутствии витамина С, — объясняет диетолог. — А витамином С обеспечивают как раз зелень и овощи. Поэтому шашлык с зеленью — отличное сочетание».

Существуют и менее удачные пары. Например, кофе или чай с молоком. «Танины, содержащиеся в кофе и чае, ухудшают усвоение минеральных веществ, в частности кальция, — продолжает диетолог. — Поэтому сочетание кофе или чая с молоком не является оптимальным. Однако это не означает, что от него стоит отказываться. Если вам нравится кофе или чай с молоком, не стоит себя ограничивать. Жестких запретов нет».

Также немного ухудшают усвоение витаминов и минералов лигнаны — биологически активные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в растениях. Они присутствуют в семенах льна, тыквы и некоторых злаках. Но мы все равно едим овсяную кашу с молоком. К тому же кальций можно получать и из других продуктов. Поэтому любая кажущаяся «несочетаемость» не столь критична, чтобы отказываться от любимых блюд.