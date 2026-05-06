Строчки и сморчки — одни из первых грибов, которые появляются в лесах. Неопытные грибники часто путают их, хотя строчки являются ядовитыми и их употребление в пищу опасно.

«Сморчок относится к съедобным грибам, однако некоторые его виды считаются условно съедобными из-за наличия токсичного вещества гидразина», — пояснила миколог Татьяна ШАБАШОВА. «В то время как строчок является ядовитым грибом, содержащим опасный токсин гиромитрин».

Шляпка строчка по форме напоминает ядро грецкого ореха и имеет окраску от светло-коричневого до темно-коричневого. Она извита как снаружи, так и внутри, а края плотно прилегают к ножке. В целом гриб выглядит как клубочек. Ножка строчка крепкая и коренастая.

Шляпка сморчка, напротив, сморщенная, вытянутая и конусовидная, по структуре напоминает соты различного размера. Окрас шляпки варьируется от желтого до серо-коричневого. Если разрезать сморчок пополам, то внутри он окажется полым. Ножка сморчка тонкая и слегка углублена в почву. Все виды сморчков, включая высокий, деликатесный и конический, считаются условно съедобными и требуют предварительной термической обработки.

Перед тем как употреблять грибы в пищу, обязательно соблюдайте меры предосторожности: подвергайте лесные дары двукратной термической обработке, а после каждой варки сливайте отвар и тщательно промывайте грибы под проточной водой.