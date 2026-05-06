Ваш организм подскажет, когда стоит остановиться с сыром, но есть ли точные рекомендации по его потреблению?

Сыр — это всегда хорошо, не так ли?

Сыр является источником полезных белков и кальция, однако он также содержит значительное количество насыщенных жиров и соли. Согласно данным British Heart Foundation, в 30-граммовой порции чеддера может содержаться больше соли, чем в упаковке чипсов, что, безусловно, вредно для здоровья.

Высокий уровень насыщенных жиров может способствовать повышению холестерина и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, появляются новые исследования, указывающие на так называемый «матричный эффект» сыра, который может частично защищать нас от негативного влияния насыщенных жиров.

Матричный эффект — это явление, при котором одни элементы влияют на результаты анализа других химических компонентов.

Как сыр может одновременно вредить и приносить пользу

Большинство сыров изготавливаются с использованием фермента химозина, который необходим для свертывания молока. Некоторые свежие сыры, такие как творог, создаются с применением кислоты. В других, например, в панире (молодом сыре, популярном в Азии), используется сочетание нагрева и кислоты. Метод приготовления сыра влияет на его усваиваемость организмом.

Канадское исследование 2017 года, проведенное на 43 здоровых добровольцах, показало, что жир из сливочного сыра усваивается быстрее, чем из чеддера. Ученые предположили, что мелкие капельки жира в сливочном сыре более доступны для ферментов, расщепляющих жир в организме.

Дополнительные исследования продемонстрировали, что потребление сыра приводит к значительному снижению уровня холестерина по сравнению с употреблением отдельных компонентов, таких как сливочное масло, белок и кальций. Это свидетельствует о том, что, несмотря на состав, сыр может снижать уровень холестерина благодаря своей «комбинации» ингредиентов.

В общем, специалисты и врачи согласны с тем, что сыр — это полезный продукт, однако его потребление должно быть умеренным, так как он калориен и содержит соль!

«Если в вашем рационе недостаточно насыщенных жиров и натрия, то употребление 50-85 г сыра в день может быть безопасным. Если вы следите за своим питанием или у вас есть проблемы с сердцем, я бы рекомендовал ограничиться 30 г высококачественного сыра в день, а возможно, даже меньше, несколько раз в неделю», — советует доктор медицинских наук, диетолог Алексис Супан.