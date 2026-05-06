Средняя цена электроэнергии в апреле по сравнению с мартом снизилась в торговой зоне Латвии на 23% до 57,45 евро за мегаватт-час, сообщили АО "Augstsprieguma tīkls" (AST).

В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 11,1% до 54,53 евро за мегаватт-час, а в Литве - на 28,9% до 58,32 евро за мегаватт-час.

По сравнению с апрелем 2025 года цена электроэнергии в Латвии в апреле этого года была на 26% ниже.

AST отмечает, что в апреле этого года средняя цена на электроэнергию в торговой зоне Латвии продолжала снижаться второй месяц подряд, достигнув самого низкого уровня с июля прошлого года.

В двух из трех соединенных с Балтией торговых зонах средние цены на электроэнергию были выше. В четвертой торговой зоне Швеции цена электроэнергии в апреле составила 61,44 евро за мегаватт-час, в Польше - 83,08 евро за мегаватт-час, а в Финляндии цена на электроэнергию в апреле выросла на 78% по сравнению с мартом до 49,49 евро за мегаватт-час.

Одновременно со снижением цен на электроэнергию значительно увеличилось количество торговых интервалов с отрицательными ценами на электроэнергию. В апреле отрицательные цены наблюдались во всех европейских торговых зонах. В Латвии было зарегистрировано 84 таких 15-минутных торговых интервала с отрицательными ценами, что в 4,7 раза больше по сравнению с мартом. В Литве было зарегистрировано 88 таких интервалов, а в Эстонии - 32.

Общий импорт электроэнергии в страны Балтии в апреле этого года продолжил снижаться, уменьшившись по сравнению с мартом на 30,4%. Сокращение было обусловлено снижением импорта из Финляндии на 40% и из Польши на 7,3%, в то время как импорт из Швеции вырос на 5,1%.

AST отмечает, что изменения цен на электроэнергию напрямую влияют только на тех потребителей, которым электроэнергия поставляется по биржевым ценам.