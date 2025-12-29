Baltijas balss logotype
Четверть миллиона евро за неделю выманили мошенники у жителей Латвии

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Четверть миллиона евро за неделю выманили мошенники у жителей Латвии
ФОТО: Unsplash

На прошлой неделе (с 22 по 28 декабря) мошенники выманили у жителей Латвии по меньшей мере 236 954 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе полиция зарегистрировала 139 случаев мошенничества. В 42 случаях люди потеряли деньги, в 97 случаях попытки мошенников закончились без финансовых потерь.

По-прежнему больше всего регистрируется мошеннических звонков, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, полиции, операторов мобильной связи, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования, кредитных учреждений, почты или социальных служб.

В большинстве случаев мошенники спрашивают жертв о наличных деньгах, которые необходимо задекларировать. Общение происходит через "Whatsapp".

На прошлой неделе люди потеряли больше всего денег из-за инвестиционного мошенничества.

"Финансовые эксперты" предлагают инвестировать в криптовалюты или акции, создавая иллюзию высокой доходности и побуждая людей вкладывать все большие суммы денег. Таким и аналогичными способами мошенникам удалось выманить 114 250 евро, и больше всего подобных случаев зарегистрировано в Рижском регионе.

#полиция #деньги #инвестиции #Латвия #мошенничество #whatsapp #безопасность #Криптовалюты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    30-го декабря

    без лохА и жизнь плохА. Что же. Долбо@бы у которых в голове летает моль должны страдать и эволюционировать через стимулирующие подсрачники судьбы.

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го декабря

    Звонок - женский голосок начинает что-то лепетать. Вопросительная пауза и тут вы задаёте свой вопрос - А ГДЕ ГРИША? Женский голосок в недоумении - КАКОЙ ГРИША? И окончательный ответ с вашей стороны - КОТОРЫЙ ДРАЛ ТЕБЯ НА КРЫШЕ. Кстати, по желанию, слово ДРАЛ можно заменить на слово из двух букв. И тут же блокируете этот номер.

    1
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    30-го декабря

    Сколько врать можно уже?. 🤦

    1
    1
Читать все комментарии

