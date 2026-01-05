Государственная полиция Латвии не исключает, что повреждение оптического кабеля Паланга – Лиепая в Балтийском море могло быть вызвано воздействием погодных условий, сообщили в полиции.

В настоящее время ожидается информация от конкретной компании о характере повреждения кабеля и возможном размере ущерба, указали полицейские.

«Необходимо понять причины, по которым кабель был повреждён — была ли это умышленная порча или же, возможно, повреждение произошло под воздействием погодных условий или других факторов. Это выясняется в рамках начатого уголовного процесса», — пояснили в полиции.

Как в понедельник вечером сообщил телеканал TV Kurzeme, судно, которое первоначально подозревалось в возможной причастности к повреждению кабеля в Балтийском море, — это принадлежащее Норвегии судно Silver Copenhagen.

Понятно, что Норвегия не будет проводить диверсию против Латвии, поэтому подозрения с норвежцев быстро сняли. Как сообщили полицейские, ничего не свидетельствует о причастности судна к повреждению оптического кабеля в Балтийском море.

Ранее латвийские полицейские поднялись на борт судна, проверили якорь и судовые журналы, а также допросили мореходов. Экипаж судна сотрудничал с полицией, добровольно предоставив всю необходимую для расследования информацию, сообщили в полиции.

Оптический кабель Паланга – Лиепая в Балтийском море вблизи Лиепаи был повреждён на прошлой неделе. Об этом сообщила лично премьер-министр Латвии Эвика Силиня.