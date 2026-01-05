Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданно: возможно, российские диверсанты не рвали подводный кабель, ведущий в Латвию 2 1870

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судно, которое подозревали в диверсии.

Судно, которое подозревали в диверсии.

Государственная полиция Латвии не исключает, что повреждение оптического кабеля Паланга – Лиепая в Балтийском море могло быть вызвано воздействием погодных условий, сообщили в полиции.

В настоящее время ожидается информация от конкретной компании о характере повреждения кабеля и возможном размере ущерба, указали полицейские.

«Необходимо понять причины, по которым кабель был повреждён — была ли это умышленная порча или же, возможно, повреждение произошло под воздействием погодных условий или других факторов. Это выясняется в рамках начатого уголовного процесса», — пояснили в полиции.

Как в понедельник вечером сообщил телеканал TV Kurzeme, судно, которое первоначально подозревалось в возможной причастности к повреждению кабеля в Балтийском море, — это принадлежащее Норвегии судно Silver Copenhagen.

Понятно, что Норвегия не будет проводить диверсию против Латвии, поэтому подозрения с норвежцев быстро сняли. Как сообщили полицейские, ничего не свидетельствует о причастности судна к повреждению оптического кабеля в Балтийском море.

Ранее латвийские полицейские поднялись на борт судна, проверили якорь и судовые журналы, а также допросили мореходов. Экипаж судна сотрудничал с полицией, добровольно предоставив всю необходимую для расследования информацию, сообщили в полиции.

Оптический кабель Паланга – Лиепая в Балтийском море вблизи Лиепаи был повреждён на прошлой неделе. Об этом сообщила лично премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Читайте нас также:
#полиция #Норвегия #Латвия #Балтийское море #уголовный процесс #судно #Эвика Силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
1
1
1
1
1

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    6-го января

    а ещё раньше в балтийском море диверсанты взорвали российский газопровод северный поток ! и ни одна полиция до сих пор не расследовала этот терракт ! и как видно не собираеться !!! хотя это крупнейший терракт на балтике за последние десятилетия ! акт международного терроризма ! никто ничего не расследует ! всё шито крыто !!! полиция не хочет работать !!! полиция выполняет команду сверху !!!

    5
    0
  • 010725
    010725
    6-го января

    Втройне подозрительно. Мало того, что диверсанты. Мало того, что везде с парашутом за спиной и флагом России в руках ходят. Так еще и подводные кабели не повреждают. Самая опасность для Латвии настанет когда старушек в гололед через дорогу переводить начнут. Верный разведпризнак начала "неспровоциррванной полномасштабной агрессии".

    22
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Два отчаянных любителя подлёдной рыбалки решили проверить толщину льда под Алуксне; одного спасти не удалось
Изображение к статье: Новые версии о виновных во взрыве газа в Риге, скорее всего, не появятся — министр
Изображение к статье: Эта Анечка всегда в отличной форме. Иконка видео
Изображение к статье: «Вылила воду, а надо было бросать одеяла»: в Салдусе у женщины загорелся плоский телевизор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок
Lifenews
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео