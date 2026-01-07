Во вторник в рижском микрорайоне Иманта движение трамваев первого маршрута было приостановлено на час, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Женщина-водитель, пересекая перекрёсток, не заметила приближающийся с левой стороны общественный транспорт и выехала ему наперерез. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал — участникам аварии пришлось лишь смириться с тем, что до места назначения они доберутся с опозданием.

1-й трамвай возобновил движение, но уже без пассажиров. Им за час до этого пришлось покинуть транспортное средство, не доехав до места назначения, поскольку на трамвайные рельсы, не убедившись в безопасности, выехал легковой автомобиль. Произошло столкновение.

«Поздно заметила трамвай. Ехала медленно, не знаю, почему так случилось. Я его заметила, но было уже слишком поздно», — рассказала водитель.

До прибытия полиции оба транспортных средства оставались на месте происшествия. Затем женщина перегнала свою машину на обочину и осмотрела последствия аварии — у трамвая разбился бампер, а у автомобиля «Volkswagen» серьёзно пострадала передняя часть со стороны водителя. К счастью, никто из участников происшествия травм не получил.

«Самочувствие ужасное от того, что произошло, но я не пострадала. Удар был сильный, да», — сказала водитель.

Несмотря на повреждения автомобиля, женщина может продолжить путь. Однако расходы на ремонт ей придётся покрыть самостоятельно — дополнительной страховки у машины нет.

ТВ3