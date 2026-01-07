Baltijas balss logotype
«Самочувствие ужасное, удар был сильным»: в Иманте водитель не заметила трамвай и выехала ему наперерез 1 2060

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Самочувствие ужасное, удар был сильным»: в Иманте водитель не заметила трамвай и выехала ему наперерез
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник в рижском микрорайоне Иманта движение трамваев первого маршрута было приостановлено на час, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Женщина-водитель, пересекая перекрёсток, не заметила приближающийся с левой стороны общественный транспорт и выехала ему наперерез. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал — участникам аварии пришлось лишь смириться с тем, что до места назначения они доберутся с опозданием.

1-й трамвай возобновил движение, но уже без пассажиров. Им за час до этого пришлось покинуть транспортное средство, не доехав до места назначения, поскольку на трамвайные рельсы, не убедившись в безопасности, выехал легковой автомобиль. Произошло столкновение.

«Поздно заметила трамвай. Ехала медленно, не знаю, почему так случилось. Я его заметила, но было уже слишком поздно», — рассказала водитель.

До прибытия полиции оба транспортных средства оставались на месте происшествия. Затем женщина перегнала свою машину на обочину и осмотрела последствия аварии — у трамвая разбился бампер, а у автомобиля «Volkswagen» серьёзно пострадала передняя часть со стороны водителя. К счастью, никто из участников происшествия травм не получил.

«Самочувствие ужасное от того, что произошло, но я не пострадала. Удар был сильный, да», — сказала водитель.

Несмотря на повреждения автомобиля, женщина может продолжить путь. Однако расходы на ремонт ей придётся покрыть самостоятельно — дополнительной страховки у машины нет.

ТВ3

#ДТП #трамваи
Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    8-го января

    Что не день то новость. Сколько же вас идиотов, за рулем развелось по стране. Такое ощущение что права сейчас по блату раздают. 🤦Да чего удивляться, хватает посмотреть кто на права сдаёт, всё на свои места становится сразу, пиз..а лет 18 которая от встречного движения трясётся или ботаник такой же. Водить не умеют, но как 18 права подавай.

    2
    0

