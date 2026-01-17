Этот случай проливает свет на темный мир садистской онлайн-эксплуатации, где хищники выискивают уязвимых молодых людей и манипулируют ими, заставляя совершать акты членовредительства, насилия над собой или животными, или самоубийства. Судебный процесс будет сложным. Заседания проходят в закрытом режиме.

Идентификация подсудимого, 21-летнего гражданина Германии и Ирана, проживающего в Гамбурге, была произведена лишь частично. Он идентифицирован как Шахриар Дж. в соответствии с немецкими правилами защиты частной жизни. Преступник содержался под строгим наблюдением в молодежной тюрьме на полуострове Ханёферсанд.

Шахриар Дж. обвиняется в педосадизме: в январе 2022 года он довел до самоубийства 13-летнего трансгендерного подростка, проживающего недалеко от американского города Сиэтла.

Считается, что для этого он использовал несовершеннолетнюю финскую девочку. Он вступил с ней в контакт в 2021 году. Как утверждается, он манипулировал ею, заставляя подчиниться. С помощью извращенной смеси выражений любви и презрения он якобы заставил ее заниматься членовредительством, а в 2022 году — связаться с мальчиками из США.

Финская девочка познакомилась с 13-летним подростком из Вашингтона на онлайн-форуме самоубийц. Это произошло в середине января 2022 года. Белый Тигр, как утверждается, присоединился и в групповом чате в Instagram довел мальчика до самоубийства путем повешения на парковке. Свою смерть подросток транслировал в прямом эфире. Преступник, по-видимому, снял и выложил в сеть садистов акт на видео.

“Преступления выходят за рамки человеческого воображения”, — заявил генеральный прокурор Гамбурга Йорг Фрёлих.

Предполагается, что Шахриар совершил преступления против более чем 30 детей в сотнях случаев, начиная с января 2021 года, когда подозреваемому было 16 лет — и поэтому его судят в суде по делам несовершеннолетних за закрытыми дверями.