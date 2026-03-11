В Мадоне мужчина нажил себе серьёзные неприятности лишь потому, что направил свою лишнюю энергию на порчу чужого имущества. Рисовавший «граффити», который оставлял на стенах зданий каракули без художественной ценности, теперь оказался в руках полиции и будет компенсировать значительный ущерб.

Одна жительница Мадоны сняла на видео граффити «художника» и поделилась записью в городской группе единомышленников в Facebook, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Среди пользователей разгорелась острая словесная перепалка: многие писали, что пачкающего стены следовало ловить с поличным, а также удивлялись, что незнакомец вовсе не похож на подростка, которым подобные выходки обычно свойственны.

«Причём в моём родном городе Мадона. Пожалуйста, дорогие люди, сообщите полиции об этом индивидууме. Может, этому хряку будет уроком — не разрисовывать стены магазинов в Мадоне», — написал один из пользователей соцсетей.

Другой добавил: «Не понимаю, откуда берётся такая потребность что-то портить… Нужно поймать и заставить самим закрасить свою “художественную работу” по всему городу…»

«Нет, ну этот точно не выглядит как подросток в кепке с приспущенными штанами», — отметил ещё один местный житель.

Благодаря очевидцам полиция быстро вышла на след хулигана. Им оказался 26-летний мужчина. Правоохранители подчёркивают, что пытаться самостоятельно задерживать кого-то может быть опасно, и в подобных случаях этого делать не следует.

Представитель Государственной полиции Юлия Юране сообщила, что правоохранители установили личность мужчины 2000 года рождения. Он помещён в место кратковременного задержания. Во время санкционированного обыска у него нашли три баллончика аэрозольной краски, которыми, вероятно, и было совершено это правонарушение. Полиция благодарит жителей, которые не остались равнодушными и помогли его идентифицировать.

Почему у мужчины в возрасте около 25–30 лет может возникнуть желание разрисовывать стены и создавать так называемые «граффити», которые на самом деле не имеют художественной ценности, передача Degpunktā спросила у профессионального психолога.

Социальный психолог Роналд Цинкс, который также работал в службе пробации с людьми, уже имеющими криминальные судимости, подчёркивает, что подобное поведение часто связано с неспособностью контролировать свои импульсы:

«Одна вещь, которая важна, особенно если человеку тяжело в жизни, — всё-таки получить какой-то контроль и что-то контролировать. Если ты можешь нарушить закон, не быть пойманным и это видят другие, и ты это видишь… Это может дать ощущение, что ты что-то контролируешь и всё-таки можешь что-то сделать в своей жизни».

Контроль над своими действиями часто теряется под воздействием опьяняющих веществ. Полиция сообщает, что во время задержания этот хулиган также был пьян, и нельзя исключать, что он находился в таком состоянии и тогда, когда отправился рисовать. Роналд Цинкс также подчёркивает значение возраста при совершении подобных правонарушений — 26 лет у мужчин ещё не является сильным показателем зрелости.

Он отмечает, что возраст обычно является одним из факторов, который естественным образом искореняет такие «проявления», однако у каждого эта кривая «включается» в разное время.

У молодого мужчины будет возможность поработать со своим внутренним бунтарём и исправиться. Сейчас ему вменяется статья за умышленное повреждение чужого имущества. Известно, что он повредил четыре дома и фасад одного магазина. Если и ваше имущество пострадало от этого «художника», обратитесь в полицию.