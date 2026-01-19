В Беларуси в три раза выросло количество подростков, осужденных за распространение наркотиков. Большинство из них получили реальные сроки. Часто детей задерживают буквально через несколько недель после начала незаконной деятельности. Наркопреступность в целом не снижается. Эксперты отмечают, что это ставит под сомнение эффективность силовой модели, на которую власти делают упор .

По данным Верховного суда, за первое полугодие 2025 года число приговоров по антинаркотическим статьям увеличилось почти на 3%, осуждено более тысячи граждан. Особую тревогу вызывает рост преступности среди несовершеннолетних - за год их стало в 3,3 раза больше: осудили 40 подростков. Уголовная ответственность за наркотические преступления в Беларуси наступает с 14 лет.

Как за наркотики задерживают подростков?

В Министерстве внутренних дел отмечают, что часто задерживают подростков, которые успели отработать в запрещенных интернет-магазинах всего несколько дней или недель. Так, в конце 2025 года в Бобруйске задержали двух школьниц 13 и 14 лет. "Младшую из подельниц задержали с поличным в момент выполнения очередного задания, при ней и в тайниках обнаружено особо опасное психотропное вещество клефедрон", - заявили в милиции.

Предложение заработать восьмиклассница нашла в интернете, после чего прошла обучение и стала оптово-розничным курьером: забирала крупные партии товара, фасовала и распространяла через закладки по городу. В телефоне девушки нашли переписку с девятиклассницей, которую вскоре также задержали. Школьницы успели проработать меньше двух недель.

В отношении 14-летней задержанной возбуждено уголовное дело за незаконное распространение наркотиков. Ее подруга в течение года будет находиться на индивидуальном профилактическом учете, а ее родителей привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери.

И такие случаи не единичны. В апреле 2025 года в Минске задержали трех несовершеннолетних курьеров, у которых дома и в тайниках нашли 3 кг психотропов. В июле в Пинском районе взяли двух закладчиков, 14-ти и 16-ти лет. В августе за распространение наркотиков в Могилеве задержали 15-летнюю школьницу, в ноябре - 14-летнего школьника в Гродно. Всем им грозит до 20 лет лишения свободы.

Бывшая политзаключенная Лариса Щирякова в разговоре с DW отметила, что в женской колонии в Гомеле каждая пятая осужденная - за наркотики. "У них огромные сроки - от 10 лет, в основном это совсем молоденькие девушки, есть даже несовершеннолетние, - пояснила собеседница. - Сотрудники милиции не скрывают, что растет количество наркопреступлений. На профилактических беседах статью 328 УК (незаконное распространение наркотиков. - Ред.) они называют народной".

Показатели растут, реальная ситуация не меняется

В объединении бывших силовиков BELPOL подтверждают, что наркопреступность растет. Полученная ими служебная милицейская записка описывает ситуацию в Витебской области. В 2025 году там в 30 раз увеличилось количество изъятых наркотиков, наркопреступность выросла на 4%. Документ фиксирует несколько тревожных тенденций: резкий рост числа несовершеннолетних среди правонарушителей - плюс 44%. "Растет число подростков, состоящих на профилактическом учете, однако эффективность профилактики вызывает сомнения, поскольку поведение не меняется. Иными словами, все делается для галочки, а не для реального результата", - считают в BELPOL.

Эксперты фиксируют дисбаланс между силовыми и профилактическими мерами: "Формально проводят десятки профилактических рейдов, ежеквартальные операции всей системы МВД, однако по итогам года силовики признают, что "снижения количества наркопреступлений не наблюдается". Это ставит под сомнение эффективность силовой модели, на которую, судя по документам, по-прежнему делается основной упор".

На примере Витебской области специалисты BELPOL отмечают, что в прошлом году было проведено несколько масштабных операций - уничтожено более 5,5 тонны мака, ликвидировано 10,7 га посевов наркотических растений. Но показатели употребления и преступности растут, подчеркивают в объединении бывших силовиков. Это может говорить о том, что основной упор делается на показатели, а не на реальное изменение ситуации.

Как власти решают проблему?

В МВД и Генеральной прокуратуре рассчитывают снизить преступность среди детей профилактическими беседами. Детей и родителей приглашают на обязательные встречи с силовиками, где те рассказывают об опасности наркотиков и жестких наказаниях.

После каждого задержания подростка проводится разбирательство в школе или колледже, рассказал DW источник из сферы образования.

"Это ЧП для всего города, - рассказал собеседник. - В каждой школе, колледже проводится разъяснительная работа. А в учреждении, где учился задержанный, - детальная проверка: как классный руководитель, социальный педагог допустили такую ситуацию. Потом вызывают и в суд. Если выяснится, что проводилась недостаточная разъяснительная работа, школе вынесут предписание, что нужно устранить".