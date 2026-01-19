"Я принял решение воспользоваться предоставлением мне убежища правительством Венгрии в связи с политическими репрессиями".

Венгрия предоставила политическое убежище бывшему министру юстиции Польши Збигневу Зебро, который покинул родину, где, по его утверждению, ему угрожали репрессии. В 2018 году он стал одним из инициаторов юридической реформы, направленной на ограничение судебной системы и остановленной Евросоюзом.

"В этой ситуации я принял решение воспользоваться предоставлением мне убежища правительством Венгрии в связи с политическими репрессиями в Польше. Я хочу выразить глубокую благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану", – сообщил он в социальных сетях.

Зебро был одной из ключевых фигур консервативной партии "Право и справедливость", лишившейся власти в 2023 году после победы на парламентских выборах "Гражданской платформы", возглавляемой Дональдом Туском. Он заявляет, что глава правительства руководствуется в его отношении жаждой мести.

Бывший глава минюста – центральная фигура расследования, связанной с приобретением сформированным "Правом и справедливостью" правительством Польши израильской шпионской программы Pegasus. Как утверждается, это было сделано для слежки за политическими оппонентами. В случае признания вины Зебро грозило до 25 лет тюрьмы.

Дата и место рождения: 18 августа 1970 г. (возраст 55 лет), Краков, Польша. Супруга: Патриция Котецкая. Партия: Право и справедливость. Организации: Суверенная Польша, Объединённые правые. Дети: Ян Зёбро

Предыдущие должности: Генеральный прокурор Польши (2016 г.–2023 г.), Министр юстиции Польши (2015 г.–2023 г.), Депутат сейма Польши (2015 г.–2023 г.), Депутат Европейского парламента (2009 г.–2014 г.), Министр юстиции Польши (2007 г.–2007 г.), Министр юстиции Польши (2005 г.–2007 г.), Генеральный прокурор Польши (2005 г.–2007 г.)

Должность: Депутат сейма Польши.

Ранее министр юстиции и Генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро подал иск в Конституционный суд о делегализации Коммунистической партии Польши. Коммунистическая партия Польши (КПП) - польская политическая партия, основанная и зарегистрированная в 2002 году. Она считает себя исторической и идейной наследницей КПП, действовавшей в 1918 - 1938 годах, а также продолжательницей традиций Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), действовавшей в ПНР.

По сообщению Государственной прокуратуры, иск подан в результате письменных заявлений от физических лиц. «В письмах, адресованных прокуратуре, говорится, что КПП в своей программе и практике обращается к тоталитарным методам и практикам коммунизма, что противоречит Конституции РП», - написано коммюнике.

В конце прошлого года в Будапеште объявили, что предоставили политическое убежище троим польским политикам. Кроме Зебро, это бывший зам.министра юстиции Марцин Романовский. Имя третьего пока не обнародовано.

Ещё в 2018-м Виктор Орбан предоставил убежище бывшему премьер-министру Северной Македонии Николе Груевскому, которого на родине приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.