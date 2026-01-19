Служба внешней разведки России обвинила Константинопольского патриарха Варфоломея в сотрудничестве с британскими спецслужбами, пишет базирующийся в Риге портал The Insider.

По утверждению СВР, британская разведка «активно подпитывает русофобские настроения в Европе», а патриарх «с их подачи» нашел общий язык с властями балтийских государств. В заявлении ведомства Варфоломей назван «дьяволом во плоти» и «константинопольским антихристом».

Согласно сообщению СВР, глава Константинопольской церкви «устремил свое черное око» на страны Балтии, стремясь вытеснить оттуда русское православие. Разведка утверждает, что «погрязший в смертном грехе раскола Варфоломей» опирается на «местных националистов и неонацистов», пытаясь оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата. В документе также говорится, что патриарх «расчленил православную Украину».

В заявлении СВР сообщается, что «агрессивные аппетиты константинопольского антихриста» распространяются на Восточную Европу. Разведка рассуждает о планах предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви», что должно нанести удар по «особо строптивой» Сербской православной церкви.

Документ СВР завершается цитатой из Нагорной проповеди о лжепророках, которые «приходят в овечьей шкуре, а внутри — волки хищные». По утверждению разведки, в «церковных кругах» отмечают, что Варфоломей «буквально разрывает живое Тело Церкви».

Патриарх родился 29 февраля 1940 года в деревне Айи-Теодори на острове Имроз (Имврос, ныне Гёкчеада) в Турции. Его родителями были Кристос Архондонис и Меропи Архондони. По этническому происхождению — грек.

Учился в школах Имброса, окончил частный греческий Зографоский лицей в Стамбуле, после чего поступил в Халкинскую богословскую школу на острове Хейбелиада, которую окончил в 1961 году, защитив диссертацию на тему: «Восстановление расторгнутого брака».

13 августа 1961 года, сразу по окончании Халкинской школы, был рукоположён в сан диакона в митрополичьей церкви Имроза своим духовным отцом, тогдашним митрополитом Имвросским Мелитоном (Хадзисом). При рукоположении ему было дано имя Варфоломей в честь и в память о Варфоломее Кутлумушском, издателе миней и других богослужебных книг, который был родом из Имроза и считается его просветителем.

Будучи гражданином Турецкой Республики, с 1961 по 1963 год он исполнял свой воинский долг в качестве офицера турецкой армии. Нередко встречался с президентом Турции Эрдоганом, а также политиками Греции.

С 1963 по 1968 год он учился в аспирантуре по стипендии Константинопольского Патриархата в Папском восточном институте в Риме, Экуменическом институте Боссэ в Швейцарии и Мюнхенском университете. Он получил докторскую степень по каноническому праву в Папском Григорианском университете в Риме, защитив диссертацию на тему «О кодификации священных канонов и канонических таинств в Православной церкви». Имел склонность к изучению многих иностранных языков (кроме родного греческого владеет также английским, французским, немецким, итальянским, турецким и латинскими языками), что помогало ему в течение многих лет учёбы изучать иностранную научную литературу и общаться со многими людьми.

После завершения учёбы в докторантуре в Европе он вернулся в 1968 году в Стамбул и был назначен помощником ректора Богословской школы на острове Халки, где он должен был преподавать в качестве штатного профессора курс канонического права. В 1969 году в часовне Духовной школы митрополитом Халкидонским Мелитоном (Хадзисом) был произведен в сан пресвитера, а через шесть месяцев патриарх Константинопольский Афинагор присвоил ему звание «архимандрита» в патриаршей часовне святого Андрея Первозванного. В 1971 году турецкое государство внезапно запретило деятельность халкинской богословской школы, так что его мечта об академической карьере не осуществилась.

В 1972 году митрополит Имвросский и Тенедский Димитрий был избран патриархом, после чего он учредил специальную патриаршую канцелярию, он назначил её первым директором молодого архимандрита Варфоломея (Архондониса).

25 декабря 1973 года хиротонисан во епископа с титулом митрополита Филадельфийского, с оставлением в должности управляющего Патриаршей канцелярии. На тот момент он был самым молодым митрополитом Константинпольского православной церкви: ему было всего 33 года. В качестве главы недавно созданной частной патриаршей канцелярии он оставался до своего избрания в Халкидонскую митрополию в январе 1990 года.

С марта 1974 года вплоть до своей патриаршей интронизации состоял членом Священного Синода и ряда синодальных комитетов.

В январе 1990 года назначен митрополитом Халкидонским. Был избран предстоятелем Константинопольской церкви 22 октября 1991 года, чин интронизации состоялся 2 ноября того же года.