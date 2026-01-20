С наступлением морозов в Риге увеличилось количество аварий на водопроводе, сообщил местный горводоканал «Rīgas ūdens».

В настоящее время наибольшие проблемы вызывает промерзание грунта — проезжая часть промёрзла местами на глубину до одного метра.

По этой причине осложнено устранение аварии на водопроводе по адресу улица Дзирнаву, 18, из-за которой было прекращено водоснабжение 13 жилых домов.

Об аварии сообщили 19 января около 18:00, а её ликвидация ожидается только сегодня вечером.

Сложными являются и работы на улице Баускас, где наблюдается значительная утечка воды и образуется гололёд, в связи с чем пришлось отключить водоснабжение домов по адресам Баускас, 102, 104, 104A и 93.

К устранению этой аварии предприятие приступит лишь сегодня ночью. Во время аварийных работ утром возможны ограничения движения на близлежащем перекрёстке.

Как поясняют в компании, основными причинами аварий на водопроводе является так называемое «движение грунта», которое наблюдается при сильных морозах и оттепелях. Также нередко промерзают подводы водопровода малого диаметра к домам, где поток воды меньше.

В настоящее время регистрируется от трёх до четырёх аварий на водопроводе в день. На прошлой неделе в общей сложности было зафиксировано 24 аварии, тогда как в среднем за год регистрируется около 1,15 аварии в день.

В эти дни одновременно на объектах работают до семи бригад, включая привлечённых внешних подрядчиков. Работы ведутся также в ночное время.