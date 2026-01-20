Baltijas balss logotype
Из-за сильных морозов лопаются трубы водопровода: 17 домов в Риге остались без воды

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за сильных морозов лопаются трубы водопровода: 17 домов в Риге остались без воды

С наступлением морозов в Риге увеличилось количество аварий на водопроводе, сообщил местный горводоканал «Rīgas ūdens».

В настоящее время наибольшие проблемы вызывает промерзание грунта — проезжая часть промёрзла местами на глубину до одного метра.

По этой причине осложнено устранение аварии на водопроводе по адресу улица Дзирнаву, 18, из-за которой было прекращено водоснабжение 13 жилых домов.

Об аварии сообщили 19 января около 18:00, а её ликвидация ожидается только сегодня вечером.

Сложными являются и работы на улице Баускас, где наблюдается значительная утечка воды и образуется гололёд, в связи с чем пришлось отключить водоснабжение домов по адресам Баускас, 102, 104, 104A и 93.

К устранению этой аварии предприятие приступит лишь сегодня ночью. Во время аварийных работ утром возможны ограничения движения на близлежащем перекрёстке.

Как поясняют в компании, основными причинами аварий на водопроводе является так называемое «движение грунта», которое наблюдается при сильных морозах и оттепелях. Также нередко промерзают подводы водопровода малого диаметра к домам, где поток воды меньше.

В настоящее время регистрируется от трёх до четырёх аварий на водопроводе в день. На прошлой неделе в общей сложности было зафиксировано 24 аварии, тогда как в среднем за год регистрируется около 1,15 аварии в день.

В эти дни одновременно на объектах работают до семи бригад, включая привлечённых внешних подрядчиков. Работы ведутся также в ночное время.

#Рига
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    35 лет тупо не вкладывать ни копейки в реальный ремонт, а потом удивляться, что всё рушится? Мордозадницы правления РНП от жира лопаются, а трубы от мороза. Нет ли тут какой-нибудь неочевидной связи?

    17
    3
  • ks
    kokorins sergejs
    20-го января

    Вообще.не.надо.закапывать!просто.огородить.столбиками!??

    12
    5
  • АШ
    Андрей Шустов
    20-го января

    Промерзание грунта на 1 метр? В Латвии? Журналисты имейте совесть. Ну или хотя бы знания.

    58
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    20-го января

    «Разруха не в клозетах — разруха в головах!»©

    66
    3
  • JL
    Janina LV
    20-го января

    Тут и восточного соседа не надо. Без ракет дома взрываются, горят и без отопления жители сидят.

    59
    3
  • Д
    Дед
    20-го января

    Трубы лопаются не от морозов, а от бесхозяйственности и Ригас силтумс или Ригас апсаймнекотайс

    108
    3
Читать все комментарии

