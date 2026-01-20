Baltijas balss logotype
Сексуальная ведущая Хвостова пережила конфликт с погранохраной США 0 832

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из телешоу «Орел и решка».

Кадр из телешоу «Орел и решка».

В результате американская виза Василисы была аннулирована.

Бывшую ведущую популярного телешоу «Орел и решка» Василису Хвостову, уехавшую из России, не пустили на территорию Соединенных Штатов.

Причиной, как утверждают обозреватели, стали предметы, обнаруженные в багаже журналистки. Также у американских пограничников вызвали подозрения формулировки в описании профиля Хвостовой в соцсети.

По сведениям авторов канала, в ходе досмотра вещей в багаже Василисы были обнаружены БДСМ-костюм и книга с провокационным названием «Пошлая Библия». Попросив телеведущую проследовать в отдельное помещение для дополнительных опросов, офицеры также изучили содержимое ее смартфона. В описании аккаунта содержалась фраза «Семь лет секси-путешествий»; такая публикация была расценена как компрометирующая.

В результате, как сообщает «112», американская виза Хвостовой была аннулирована, а саму девушку поместили в камеру временного содержания в тюрьме для мигрантов. Сутки спустя Василиса была депортирована обратно в Европу, откуда прибыла в США.

Василиса Хвостова впервые появилась на российских телеэкранах в 2018 году, став ведущей шоу «Жизнь: забесплатно» на телеканале «Пятница!». В 2020 – 2021-м годах она работала ведущей программы «Орел и решка», посвященной путешествиям по разным городам и странам.

#США #миграция #скандалы #депортация #соцсети
Оставить комментарий

