В Резекне на балконе обнаружено тело убитого мужчины 0 1088

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Резекне на балконе обнаружено тело убитого мужчины

На балконе одного из многоквартирных домов в Резекне было найдено тело убитого мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

7 января сотрудники полиции получили информацию о безвестно пропавшем мужчине 1999 года рождения. В ходе оперативных розыскных мероприятий 9 января на балконе многоквартирного дома в Резекне было обнаружено его тело с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, мужчина получил тяжёлые травмы, а его тело было завернуто в простыню.

В результате предварительного расследования и оперативных действий сотрудники Следственного отдела участка Северной Латгалии Регионального управления полиции Латгалии, совместно с коллегами из Рижского регионального управления и Главного управления криминальной полиции, 11 января задержали в Риге двух возможных подозреваемых — мужчин 1993 и 1998 годов рождения. Оба были помещены в изолятор временного содержания. Полиция продолжает расследование и устанавливает мотив преступления.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде ареста. Отмечается, что мужчина 1993 года рождения арестован также в рамках другого уголовного процесса.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — умышленное противоправное лишение жизни другого человека. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от пяти до 20 лет с надзором пробации до трёх лет.

#полиция #Латвия #задержание #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
