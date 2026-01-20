Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщина более двух суток провела с застрявшей в дымоходе рукой 0 1328

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
LETA
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В понедельник в Ляэнемаа (Эстония) спасателям пришлось вызволять женщину, которая провела все выходные с застрявшей в дымоходе рукой.

Вызов в деревню Линнамяэ волости Ляэне-Нигула поступил спасателям в 9:23. Выяснилось, что женщина еще в минувшую пятницу начала чистить дымоход, и ее рука застряла.

Поскольку вытащить руку пострадавшей не удалось, спасателям пришлось разобрать основание дымохода, чтобы освободить конечность, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

Руку удалось освободить, после чего женщину передали медикам скорой помощи, которые доставили ее в больницу.

Читайте нас также:
#происшествие #Эстония #ЧП #спасатели #женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
4
0
0
3
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Из-за сильных морозов лопаются трубы водопровода: 17 домов в Риге остались без воды
Изображение к статье: В Резекне на балконе обнаружено тело убитого мужчины
Иконка видео
Изображение к статье: Необычная погоня полиции в Бауске: пьяные гости украли у хозяина квадроцикл

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео