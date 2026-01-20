В понедельник в Ляэнемаа (Эстония) спасателям пришлось вызволять женщину, которая провела все выходные с застрявшей в дымоходе рукой.

Вызов в деревню Линнамяэ волости Ляэне-Нигула поступил спасателям в 9:23. Выяснилось, что женщина еще в минувшую пятницу начала чистить дымоход, и ее рука застряла.

Поскольку вытащить руку пострадавшей не удалось, спасателям пришлось разобрать основание дымохода, чтобы освободить конечность, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

Руку удалось освободить, после чего женщину передали медикам скорой помощи, которые доставили ее в больницу.