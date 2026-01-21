В минувшие выходные в Латвии велись поиски контрабандного аэростата, который, возможно, залетел к нам из Беларуси. Сигнал о том, что такой летающий объект движется в сторону Латвии, наши службы получили от коллег из Литвы. Интересно, что поиски велись не только в приграничной зоне, но и в Лимбажском крае, находящемся в 250 километрах от границы, сообщают Новости ТВ3.

Информация о том, что именно произошло в воздушном пространстве Латвии в минувшие выходные, остаётся скудной. В Национальных вооружённых силах подтверждают, что действительно получили данные о неком объекте, который, возможно, пересёк латвийскую границу.

«Данные о возможном летающем объекте были получены от полиции Литвы, визуально предполагаемый объект обнаружен не был. Датчики Латвии не подтвердили его присутствие. Национальные вооружённые силы тесно сотрудничают со службами внутренних дел, чтобы зафиксировать любые нарушения», – говорится в комментарии НВС.

Государственная полиция также письменно подтверждает, что в воскресенье поступила информация от соседей о том, что в латвийское воздушное пространство, возможно, залетел метеорологический зонд. Полиция начала его поиски. Причём не только в приграничье с Беларусью — правоохранители подтверждают, что поиски велись и в Лимбажском крае, то есть примерно в 250 километрах от восточной границы Латвии.

«В соответствии с механизмами сотрудничества с партнёрами эта информация была проверена и сразу передана экипажам Государственной полиции, которые обследовали местность, в том числе в Лимбажском крае. Однако Государственная полиция не получила визуального подтверждения полученной информации, объект найден не был», – рассказала представитель Государственной полиции Симона Гравите.

Почему поиски проводились так далеко от границы и означает ли это, что были подозрения, будто аэростат мог пересечь всю территорию страны, полиция не объясняет. Попытки перебросить с белорусской стороны нелегальные сигареты с помощью метеозондов фиксируются регулярно в течение последних полугода, однако, насколько известно, дальше всего такие шары ранее долетали лишь до Резекне.

В Государственной полиции сообщили, что на данный момент уже начато 23 уголовных процесса по фактам обнаружения на территории Латвии аэростатов с контрабандными сигаретами. По этим делам имеются задержанные лица. Один уголовный процесс уже передан для начала уголовного преследования.

ТВ3