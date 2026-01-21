Безрассудное катание по зимнему льду обернулось для одного водителя в окрестностях Гулбене тем, что его автомобиль оказался на дне водоёма. Хотя сам водитель с места происшествия скрылся, у местных жителей уже сложилась довольно ясная версия о том, кто участвовал в этом неудачном заезде, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На Судалэзерсе собралось немало людей, чтобы наблюдать, как спасатели пытаются вытащить машину со дна озера. Операция заняла около шести с половиной часов, прежде чем автомобиль был извлечён на сушу.

"Автомобиль находился примерно в 70 метрах от берега и на глубине около пяти метров. На месте происшествия спасатели вырезали прорубь, чтобы можно было закрепить стропы. Были привлечены также водолазы, которые закрепили машину для её подъёма на берег", — рассказала представитель Видземского регионального управления ГПСС Сандра Вейиня.

Пожарные проинформировали о случившемся Государственную службу охраны окружающей среды, однако на месте происшествия не были обнаружены дополнительные обстоятельства, например, опасный груз, поэтому служба не будет рассматривать этот случай более подробно. Передача Degpunktā обратилась в самоуправление Гулбенского края, чтобы выяснить, разрешено ли вообще находиться транспортным средствам на данном водоёме.

"В принципе, в крае нет отдельного распоряжения, запрещающего выезд на какой-либо водоём, но каждый гражданин сам должен оценивать безопасность и допустимость такого действия. Нельзя ведь стоять возле каждого. Водоёмов так много, что либо нужно категорически запретить всем, либо трудно выделить, на каких разрешено, а на каких — нет", — пояснил заместитель председателя думы Гулбенского края Гунар Бабрис.

Автомобиль был брошен прямо в озере, и поблизости не было никого, кому он мог бы принадлежать или кто выезжал бы на лёд. Однако имеющаяся на данный момент информация указывает, что владелец машины работает в думе Гулбенского края. В его Instagram-профиле можно увидеть, что мужчина и раньше развлекался, катаясь на автомобиле по льду.

"Ходят неофициальные слухи, что машина принадлежит депутату и что он сам находился за рулём. (Degpunktā: Придётся ли кому-то нести ответственность за то, что автомобиль провалился под лёд, или всё-таки нет?) Я думаю, что у нас достаточно компетентных служб — и полиция, и служба охраны окружающей среды — которые оценят серьёзность нарушения и нанесённый природе ущерб, если таковой будет, и привлекут виновного к ответственности", — заявил заместитель председателя думы Гулбенского края.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, выехал ли водитель на лёд намеренно или произошла техническая неисправность, из-за которой автомобиль оказался в озере.

