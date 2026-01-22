Утро воскресенья для жительницы Иманты обернулось крайне неприятным сюрпризом. Автомобиль, на котором женщина ежедневно передвигалась, превратился в обгоревший остов — от машины остался лишь металлический каркас, годный разве что в металлолом, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Пылающий BMW на стоянке у многоквартирного дома заметил Эдгар, когда во двор уже прибыли пожарные. Уже тогда было ясно, что от машины мало что останется. Тушение продолжалось менее часа, но запах горящего пластика ощущался в округе ещё весь следующий день.

«В 2:30 пламя было сильным. Приехала государственная полиция и спасатели. Тогда они начали тушить. — (DP: Пока она горела, что-то взрывалось?) — Да, были взрывы. Время от времени — хлопки. Это могло разбудить — было громко. Я подумал, что кто-то фейерверки запускает ночью. Наверное, взрывались шины, бак, что-то ещё», — рассказал Эдгар.

Автомобиль загорелся около двух часов ночи, когда большинство жителей уже спали. Утром, увидев, что осталось от её машины, хозяйка BMW не смогла сдержать слёз.

Местная жительница рассказала о реакции владелицы: «Плакала, конечно. — (DP: Это было в тот же вечер?) — Нет, на следующий день. Приехала полиция, и она стояла у машины и плакала».

По словам соседей, за последние годы в этом районе не припомнят случаев умышленных поджогов машин или другого имущества, но исключать такую возможность нельзя.

«Может, и кто-то поджёг, но я не знаю, кто стал бы так рисковать — просто проходить мимо и поджигать. Для этого надо быть немного… нездоровым. Нарочно портить чужое имущество — за это довольно серьёзное наказание», — считает Эдгар.

Владелица автомобиля сообщила, что закончила поездку около 20:00. На момент возгорания машина простояла на месте как минимум пять часов. По её мнению, маловероятно, что причиной пожара стала неисправность электроники.

«Государственная полиция начала уголовный процесс по второй части статьи 185 Уголовного закона — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с применением поджога», — сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Чтобы как можно скорее выяснить причину возгорания и виновных, полиция призывает откликнуться очевидцев происшествия. Если у вас есть полезная информация или видеозаписи с места событий, просьба сообщить об этом по телефону 25496866 или 112.

