Полиция задержала четырёх молодых людей — торговцев вейпами

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция задержала четырёх молодых людей — торговцев вейпами

В октябре и ноябре прошлого года Государственная полиция провела две операции, в результате которых был изъят один из крупнейших объёмов контрафактной табачной продукции — из нелегального оборота изъято 50 000 электронных сигарет, сообщает передача Degpunktā (TV3). Сейчас четверо молодых людей ожидают решения суда о возможных наказаниях.

В октябре прошлого года сотрудники полиции провели обыски в квартирах, складах и автомобилях в Риге. Были обоснованные подозрения, что в этих местах хранится значительное количество нелегальной табачной продукции. Операция оказалась успешной — в ходе обысков криминальная полиция изъяла в общей сложности 22 000 электронных сигарет.

Как сообщила представитель Госполиции Лига Дзилюма, по подозрению в совершении этого преступления были задержаны трое молодых людей 2001, 2004 и 2005 годов рождения. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Молодые люди планировали распространять товар на чёрном рынке Риги, где его общая стоимость, по оценке полиции, могла составить около 440 000 евро. Однако, как и в случае с этими тремя нелегальными «предпринимателями», значительной прибыли не получил и 22-летний молодой человек, задержанный в ходе аналогичной полицейской операции в ноябре.

«Также 11 ноября 2025 года 4-е бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления провело три обыска, в ходе которых были изъяты 25 227 электронных сигарет, автомобиль BMW и 7600 евро», — добавили в полиции.

В ходе обоих расследований полиция конфисковала в общей сложности около 50 000 устройств для электронного курения. Группа, задержанная в октябре, и молодой человек, задержанный в ноябре, между собой не связаны — это неорганизованные преступные группировки. Всем четырём предстоит дождаться судебного разбирательства, в ходе которого будет решена их дальнейшая судьба. Максимальное возможное наказание — до пяти лет лишения свободы, однако суд, вероятно, учтёт, что ранее молодые люди не были судимы.

TV3

#полиция #контрабанда #преступность #задержание
